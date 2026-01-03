流感｜去年9月至今錄25宗兒童嚴重個案3人亡 中心指天氣轉冷 流感活躍程度或再升

衞生署衞生防護中心今日（3日）提醒市民，季節性流感活躍程度在過去兩星期逐步回落至貼近基線水平，顯示自去年9月初開始的夏季流感季節有機會於未來一至兩周完結。中心表示，雖然夏季流感季節有完結的跡象，冬季流感季節亦未開始，但隨着天氣在今年首季逐漸寒冷，流感活躍程度可能再度上升，中心再次呼籲所有年滿6個月或以上的人士，除個別有已知禁忌症人士外，若尚未接種季節性流感疫苗的市民，應盡快接種流感疫苗，以減低相關重症和死亡的風險。

今個夏季錄25宗兒童流感嚴重個案 包括3宗死亡

中心總監徐樂堅說，本港自去年9月初踏入夏季流感季節，季節性流感活躍程度於去年10月中下旬達到最高水平後開始輾轉回落。最新的監測數據顯示，上周（2025年12月21日至12月27日）的呼吸道樣本中季節性流感病毒陽性百分比由前兩周的7.81%和6.17%下降至4.97%（基線水平為4.94%），同期公立醫院的流感相關入院率為每一萬人0.28宗（較前兩周每一萬人0.49宗和0.37宗為低，而基線水平為每一萬人0.27宗）。學校流感爆發方面，自去年9月新學年開學首周的15宗，曾大幅上升至10月中的170宗，其後逐漸下降至11月中的43宗。去年12月初稍為反彈至71宗後，過去數周已逐步下降，由每周30多宗下降至上周只有4宗。中心會繼續密切監察本地數據，若相關指標持續下降至低於基線水平，中心下周將評估是次夏季流感季節是否已經完結。

今個夏季流感季節錄25宗兒童流感嚴重個案，包括3宗死亡。資料圖片

今次的季節性流感季節流行的主要病毒為甲型（H3）流感病毒。與季節性流感相關的嚴重或死亡個案和以往一樣，主要影響「一老一幼」。截至一月一日，今個夏季流感季節錄得25宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括3宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎6個月至17歲。當中，20宗（80%）個案沒有接種季節性流感疫苗（包括一宗個案在發病前4天才接種2025／26年度季節性流感疫苗。由於接種後一般需要兩周身體才能產生足夠保護力，所以該病例未能受到疫苗保護。因此，該個案被視為未接種疫苗）。同期共錄得502宗成人嚴重流感個案，當中包括339宗死亡個案。在已掌握臨床資料的成人死亡個案中，超過8成有慢性疾病。

6個月至未滿兩歲的幼兒季節性流感疫苗接種率仍處於較低水平，只有約22%，雖較上季同期上升近5個百份點，但仍比其他年齡組別的接種率低。資料圖片

徐樂堅續說，雖然夏季流感季節有完結的跡象，冬季流感季節亦未開始，但隨着天氣在今年首季逐漸寒冷，流感活躍程度可能會再度上升，而流行病毒株不排除會發生改變，因此他再次呼籲所有年滿6個月或以上的人士，除個別有已知禁忌症人士外，若尚未接種季節性流感疫苗的市民，請從速行動。即使目前流行的甲型（H3）流感病毒與疫苗所含的病毒株存在一些抗原差異，季節性流感疫苗仍能對亞分支K的變異病毒株，以及疫苗中包含的甲型（H1）及乙型流感病毒提供保護。即使在夏季流感季節曾感染流感的人士，若尚未接種2025／26年度季節性流感疫苗亦應接種流感疫苗，以預防未來的冬季流感季節可能出現其他流行病毒株。

接種流感疫苗是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低重症及死亡的風險。在社會各界（包括醫療界、學校、家長、院舍等）的通力合作下，截至2025年12月28日，2025／26年度各項流感疫苗接種計劃共接種超過189萬劑疫苗，較上一流感疫苗接種季度同期增加約4.7%。學校方面，為提高接種率，中心提早於去年6月初開始接受學校報名參加季節性流感疫苗學校外展計劃，亦推出優化措施，讓所有學校均可選用噴鼻式減活流感疫苗或「混合模式」，即可於同一或不同的外展活動自由選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗。不同年齡組別學童的接種率較去年同期高2%至9%。

徐樂堅說，6個月至未滿兩歲的幼兒的季節性流感疫苗接種率仍處於較低水平，只有約22%。雖然較上一季度同期上升近5個百份點，但仍比其他年齡組別的接種率為低。中心已經透過基層醫療署呼籲家庭醫生，協助鼓勵家長同意為子女接種季節性流感疫苗。為便利市民接種疫苗，政府已開放全部29間衞生署母嬰健康院給所有6個月至兩歲以下的兒童接種疫苗；基層醫療署轄下18區的地區康健中心和地區康健站及其服務點；以及醫院管理局的74間家庭醫學診所和38間公立醫院，讓市民有更多可供選擇的接種地點。



