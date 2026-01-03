首個花墟咖啡市集今、明兩日開放 商戶預計人流增50%：為市民提供線下體驗

為促進青年發展和社區凝聚，由青途發展社區發展協會（青途）、市建局合辦全港首個「花墟節：啡上添花」，今（3日）起一連兩日於旺角大球場對出空地舉行。

市集匯聚本地攤檔 設祝福牆、工作坊

是次市集結合咖啡及花藝為主題，設有15間本地咖啡、茶葉、甜點攤檔及繪畫工作坊，現場亦有「花語築福」祝福牆，讓市民留下新一年的願景和祝福。此外，花墟各處有24間商戶提供購物優惠和禮品，包括換領鮮花、盆栽及種子等等。

蔡宏興：規劃兼顧花墟特色 設過渡方案助回遷

市建局行政總監蔡宏興於致辭時指，在規劃洗衣街花墟道發展計劃時，已關注要保留花墟獨特的地區特色，「雖然項目面積看起來很大，但涉及的花店只有20多間，佔整個花墟範圍不足20%。」對於受影響的花店，團隊已計劃提供過渡經營方案及回遷安排，包括在項目範圍內劃出充裕的過渡經營空間，將這些分布零散的花店集合起來，營造出市集氛圍。

他續說：「這個新營商空間會化為花墟發展的『實踐苗圃』作不同試驗，探討如何擴展與花相關的產業鏈，讓商戶可共同探討和實踐不同商機，以鞏固花墟的特色及長遠發展。」此外，將在項目擬建的綜合大樓地面提供地舖空間，在項目完成後供花店回遷，屆時可將「實踐苗圃」的經驗應用。

鄭泳舜冀市集推動花墟經濟 市民可享悠閒假日

身兼青途執委會主席的立法會議員鄭泳舜亦表示，花墟是其中一個重要地標，是次市集目的是為了推動整個花墟經濟，由於花墟將會有重建計劃，希望在未來幾年可帶動花墟生意，活化花墟。另一方面亦希望讓市民透過花藝、咖啡市集享受一個悠閒的假日。

茶葉攤主讚活動帶動人流線下體驗

販賣茶葉的攤檔負責人郭先生亦稱，已在花墟兼營茶葉和鮮花盆栽26年，雖然今次主題是咖啡和花藝，但茶葉和咖啡有共通點，「其實兩者均有咖啡因，而茶葉是有茶多酚和茶胺酸，令人興奮之餘不會心跳加速，是很健康的」，加上不論是大家日常飲用，還是招待朋友，茶和咖啡是不可或缺的元素，故今次將茶葉帶到市集，冀分享給一眾街坊。

郭亦稱讚今次活動「不錯」，能夠帶動花墟氣氛，預計將人流增加50%，有些人平日不會過來花墟，或是消費意欲較低，加上現在很多人會網上購物，所以市集可以提供一個線下體驗，在品嚐咖啡和茶的同時，大家逛一逛花墟，他亦期望日後會有更多類似的活動。

攤檔推限定掛耳咖啡 盼吸引新客逛花墟

另一攤檔亦特別為推出限定「花墟掛耳包」，其負責人蔡小姐介紹，該款咖啡掛耳包為玫瑰、蜜糖及荔枝風味，也是為今次市集而製作的，「將限量發售100個，平時則不會買到的」，亦期望市集可帶動花墟人流，「尤其是平時不常過來花墟的人，也一齊感受下花墟的熱鬧氣氛」。

生意額方面，她稱，由於是第一次參加沒有特別估算，更多是希望能夠推廣自家店舖，故帶了平時有販賣的糕點及曲奇等輕食，讓街坊可以一邊逛市集，一邊享用，「現在是午膳時間，人流會較少，正好兩天的市集在周末舉行，希望下午可以吸引更多人過來參觀。」

市民讚市集吸引 可試飲咖啡打卡

甚少到訪花墟的市民陳小姐表示，自己本身喜歡花，又喜歡咖啡，看到這個市集覺得很有吸引力，故特意前來參觀。「最喜歡的是可以品嚐到咖啡，很多時會想試下味，但多數也要買一整杯，這裏可以先試少少。」她亦形容現場氣氛很好，人流也不少，「可能因為是新一年第一個市集活動，除了有鮮花之外，又有咖啡等新元素，都見到不少後生仔過來參加，稍後也有朋友過來一齊行下」，正好周末可以過來「打卡」。

街坊首到花墟 讚青花瓷繪畫體驗特別

住在旺角的街坊黃女士亦帶同兩歲半兒子到場參觀，第一次過來花墟的她稱，由於五歲的女兒在其中一個攤檔做小義工，故過來支持一下。她覺得較特別的是，其中一攤攤檔可以讓小朋友繪畫青花瓷，「剛才小朋友自己在上面畫了一些花花，很漂亮且特別，也會將兩個作品帶回家插上鮮花留念。」

記者：何姵妤

攝影：蘇正謙

