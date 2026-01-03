Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

流感｜孔繁毅：已踏入冬季流感高峰期 長者接種疫苗可獲4成保護力

更新時間：09:56 2026-01-03 HKT
香港大學內科學系講座教授及傳染病科主管孔繁毅指出，目前流行的主要病毒株為甲型H3N2，當中「KR分支」的新變異病毒株已成為本港以至北半球的主流，由於社區對其免疫力偏低，傳播風險增加。他強調，接種本季流感疫苗仍是預防重症和入院的最有效方法，並預計流感活躍程度將持續至農曆新年後。

冬季流感高峰展開 H3N2成主流病毒

孔繁毅表示，本港的流感活躍程度自去年9月起已見上升，至10月份達至一個小高峰，當時的病毒樣本陽性比率約為10%，主要為甲型H3N2流感。雖然11月一度回落至5%，但12月起陽性比率已回升至6-7%，顯示冬季流感高峰期已經開始。近期因感染甲型H3N2流感而入院的個案有所增加，以瑪麗醫院為例，近日多了長者因此入院。

節後復課及天氣寒冷 恐加劇病毒傳播

隨著元旦假期結束，市民外遊後返港，加上中小學復課，社交接觸頻繁，流感傳播機會增加。孔繁毅解釋，學生在校園感染後，容易將病毒帶回家中，傳染給家人，特別是長者和幼童。他又稱，寒冷天氣亦有利於流感病毒的存活和繁殖，現時亦未能清楚界定夏季或冬季高峰，預計未來一至兩個月（一月及二月）的感染數字將會持續上升，高峰期或將橫跨整個農曆新年，直至三月天氣回暖後才可能緩和。

新變異株「KR分支」佔主導 社區免疫屏障較低

孔繁毅特別指出，現時北半球流行的都是H3N2病毒，當中更以「KR分支」為主，以瑪麗醫院12月抽取的樣本個案中，佔超過八成個案。研究數據顯示，社區對此新病毒株的抗體水平非常低，僅約18%擁有抗體，而達到足夠保護水平（1:40濃度）的更不足1%。由於社區免疫屏障較低，意味著病毒更容易傳播，令整體感染風險增加。

現有疫苗仍有效預防重症 長者保護加達4成

雖然今季流感疫苗並非完全針對「KR分支」而設，但孔繁毅引用英國最新研究數據強調，接種疫苗後仍能有效減低重症、入院及死亡風險。數據顯示，疫苗對長者的保護力約為40%，對兒童的保護力更高達75%，與去年及前年的保護力相若。
 

