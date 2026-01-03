天氣寒冷｜下周季候風補充來襲 周二一晚跌9℃ 1.7低見12℃

乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文台在今日（3日）正午時分，錄得本港各區的相對濕度下降至60%以下。天文台今早錄得最低氣溫11.4度，是入冬以來的最低紀錄。

天文台預料，一股季候風補充會在下周一（5日）稍後抵達廣東沿岸，下周中期該區天氣轉冷下周二（6日）降至13℃，下周三及四（7至8日）更跌落12℃。

天文台於早上10時發特別天氣提示，指受天文大潮及冬季季候風的共同影響，本港今晚漲潮時沿岸水位普遍會較正常高0.5米左右，部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，而吐露港及維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。

天文台於上午11時取消寒冷天氣警告，現時氣溫14.5度，市區最高氣溫17度。

天文台預測，本港地區下午及今晚（3日）天氣天晴乾燥，氣溫介乎11°C至17°C。吹和緩至清勁東至東北風，今晚離岸及高地間中吹強風。下周中期氣溫再度下降，天晴及非常乾燥。

根據影響華南沿岸的東北季候風會在未來一兩日稍為緩和，展望明日（4日）及下周一（5日）大致天晴，氣溫略為回升，但早上仍然清涼。預料一股季候風補充會在下周一稍後抵達廣東沿岸，下周中期該區天氣轉冷。天氣持續晴朗及非常乾燥，日夜溫差頗大，下周二（6日）降至13℃，下周三及四（7至8日）更跌落12℃。