Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天氣寒冷｜下周季候風補充來襲 周二一晚跌9℃ 1.7低見12℃

社會
更新時間：15:51 2026-01-03 HKT
發佈時間：11:08 2026-01-03 HKT

 

乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文台在今日（3日）正午時分，錄得本港各區的相對濕度下降至60%以下。天文台今早錄得最低氣溫11.4度，是入冬以來的最低紀錄。

天文台預料，一股季候風補充會在下周一（5日）稍後抵達廣東沿岸，下周中期該區天氣轉冷下周二（6日）降至13℃，下周三及四（7至8日）更跌落12℃。

天文台於早上10時發特別天氣提示，指受天文大潮及冬季季候風的共同影響，本港今晚漲潮時沿岸水位普遍會較正常高0.5米左右，部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，而吐露港及維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。 

天文台於上午11時取消寒冷天氣警告，現時氣溫14.5度，市區最高氣溫17度。

天文台預測，本港地區下午及今晚（3日）天氣天晴乾燥，氣溫介乎11°C至17°C。吹和緩至清勁東至東北風，今晚離岸及高地間中吹強風。下周中期氣溫再度下降，天晴及非常乾燥。

根據影響華南沿岸的東北季候風會在未來一兩日稍為緩和，展望明日（4日）及下周一（5日）大致天晴，氣溫略為回升，但早上仍然清涼。預料一股季候風補充會在下周一稍後抵達廣東沿岸，下周中期該區天氣轉冷。天氣持續晴朗及非常乾燥，日夜溫差頗大，下周二（6日）降至13℃，下周三及四（7至8日）更跌落12℃。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
01:07
上水牛雜店內結賬遇問題情緒激動 內地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突發
4小時前
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
飲食
6小時前
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
影視圈
2小時前
尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約
尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約
影視圈
7小時前
新年1億金多寶｜2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來｜Juicy叮
新年1億金多寶｜2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
影視圈
7小時前
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-02 11:34 HKT
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
減肥運動
2026-01-01 16:05 HKT
袁詠儀19歲兒子「魔童」與大眼妹公園密會相擁 疑似女友樣貌曝光 張智霖曾笑指趕抱孫
袁詠儀19歲兒子「魔童」與大眼妹公園密會相擁 疑似女友樣貌曝光 張智霖曾笑指趕抱孫
影視圈
6小時前