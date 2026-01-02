《尋秦記》上映兩日即遭瘋狂盜錄 小紅書更現結局片段 「天下一」留言要求刪除 海關暫未接獲投訴

由古天樂、林峯、宣萱等藝人主演的2001年TVB經典穿越劇《尋秦記》，其電影版於2025年12月31日正式登上大銀幕，再度引發觀眾的「集體回憶」。電影在港澳上映僅3日，累計票房已突破2000萬，社交平台上亦湧現大量與《尋秦記》相關的話題討論。不過，《星島》記者發現網上不少貼文均上載影院銀幕畫面，「自爆」曾於戲院偷拍及盜錄電影的罪證。而在部分貼文下方，《尋秦記》電影製作方「天下一電影」更留言要求刪除相關片段，直斥「這是極嚴重的犯法行為！」

小紅書驚現《尋秦記》結局偷拍片段

無論是Facebook、Instagram，或是Threads，均有不少網民上載電影偷拍圖片，其中，小紅書上更出現內地網民發布《尋秦記》結局片段的盜錄內容。「天下一」在部分貼文下留言，要求刪除偷拍内容，並直斥「這是極嚴重的犯法行為！」

大量網民留言「閙爆」此般偷拍行為，「啲人仲要覺得自己冇問題，尊重知識產權同個人修養原來真係唔係每個人都識」、「絕不姑息，太過分啦」。此外，有網民引用海關反偷拍經典宣傳片對白，批評「成個香港電影業畀你搞彎晒！」，亦有網民呼籲向海關舉報此類偷拍行為。

海關：如發現違例會執法

海關回覆《星島頭條》表示，暫未接獲相關舉報，會了解相關事宜，如發現違反《條例》的情况，會採取適當的執法行動。當局提醒，根據《防止盜用版權條例》，任何人如無合法授權或合理辯解而在公眾娛樂場所（包括戲院、劇院、音樂廳等）管有任何攝錄器材即屬違法，最高刑罰為罰款5萬元及監禁3個月。當局亦呼籲市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶或網上表格舉報懷疑侵權活動。

《星島頭條》正向「天下一」公司作相關查詢。

網民偷拍被「天下一」警告 留言「小紅書抖音多的是」惹眾怒

此外，有網民在社交平台發布貼文，附上電影公司「天下一」在另一網民盜攝內容下的留言截圖。該網民在戲院內拍攝電影片段並上傳至網絡，隨後收到「天下一」嚴正警告，「請閣下立即刪除此影片！拍攝電影片段屬違法行為，如不立即刪除，我們將即時採取進一步行動」。另有網民留言回應「小紅書抖音多的是」，不知是意指要求「天下一」一併處理其他平台上的盜攝內容，或是為相關的行為作辯解。

其他網民紛紛「閙爆」該網民的留言，「官方開到聲都可以唔理，冇官方你連片都冇得偷拍」、「偷嘢仲咁理直氣壯」、「無公德心嘅人做咗錯嘢仲要俾人指責，9成9都係用『xxx多的是』為自己開脫」。