Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

本港去年11月零售業總銷貨價值337億元 按年升6.5%遜預期

社會
更新時間：16:39 2026-01-02 HKT
發佈時間：16:39 2026-01-02 HKT

政府統計處今日（2日）發表最新的零售業銷貨額數字。2025年11月的零售業總銷貨價值的臨時估計為337億元，較2024年同月上升6.5%。2025年10月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2024年同月上升6.9%。與2024年同期比較，2025年首11個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升0.4%。

網上銷售佔11.2%

在2025年11月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔11.2%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為38億元，較2024年同月上升28.4%。2025年10月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2024年同月上升27.2%。與2024年同期比較，2025年首11個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升11.4%。

去年11月電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值按年上升38.6%，升幅最高。資料圖片
去年11月電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值按年上升38.6%，升幅最高。資料圖片

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2025年11月與2024年11月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升38.6%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升3.6%）；其他未分類消費品（上升5.5%）；服裝（上升3.0%）；百貨公司貨品（上升3.8%）；食品、酒類飲品及煙草（上升2.0%）；藥物及化妝品（上升9.2%）；以及眼鏡店（上升7.3%）。

政府指本地消費氣氛隨着經濟持續增長而逐步改善，加上訪港遊客數目蓬勃增長，將繼續對零售業務有利。資料圖片
政府指本地消費氣氛隨着經濟持續增長而逐步改善，加上訪港遊客數目蓬勃增長，將繼續對零售業務有利。資料圖片

另一方面，2025年11月與2024年11月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌2.1%。其次為汽車及汽車零件（銷貨價值下跌3.1%）；燃料（下跌11.1%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌4.3%）；傢具及固定裝置（下跌6.1%）；書報、文具及禮品（下跌10.6%）；以及中藥（下跌1.8%）。

政府發言人表示，11月零售銷售維持復蘇動力。零售業總銷貨價值按年進一步顯著上升6.5%。不少主要零售商類別的銷售上升。展望未來，本地消費氣氛隨着經濟持續增長而逐步改善，加上訪港遊客數目蓬勃增長，將繼續對零售業務有利。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-01 13:54 HKT
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
7小時前
01:16
樂華南邨謀殺案│女死者父親首開腔：「希望盡快搵到兇手 為佢沉冤得雪」　
突發
4小時前
袁祥仁元旦離世享年68歲 曾演《功夫》賣周星馳「如來神掌」爆紅 出身武術世家成員身份顯赫
01:05
袁祥仁元旦離世享年68歲 曾演《功夫》賣周星馳「如來神掌」爆紅 出身武術世家成員身份顯赫
影視圈
5小時前
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
影視圈
6小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
23小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
17小時前
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
生活百科
3小時前
天水圍血案│眼鏡店男經理疑因感情糾紛割女視光師頸後自殘 涉傷人被捕
天水圍血案│眼鏡店男經理疑因感情糾紛割女視光師頸後自殘 涉傷人被捕
突發
4小時前
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
時事熱話
5小時前