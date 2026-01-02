Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

13歲時非禮9歲堂妹要求口交手淫 青年罪成被判240小時社會服務令

社會
更新時間：16:28 2026-01-02 HKT
發佈時間：16:28 2026-01-02 HKT

10年前13歲堂兄與9歲堂妹在祖父家中玩耍期間，堂兄帶堂妹入廁所後上下其手，在其面前自瀆，又要求堂妹把玩陽具。堂兄同年某日在父親辦公室內，再要求堂妹為自己口交，用下體磨擦其私處。堂妹長大後抑鬱尋死揭發本案，現年23歲堂兄早前否認非禮等3罪受審，暫委法官黃國輝今於沙田裁判法院（暫區域法院）判刑指，考慮案發時被告尚年輕，事隔8年才被檢控，判處被告240小時社會服務令。

10年前首犯案 事隔8年被檢控

黃官判刑時表示，本案存有特殊因素，被告事隔8年才被檢控，案件歷經10年才開審，2人案發時年差4歲，被告現時已在祖父的公司有穩定工作，亦曾還押約2星期，念其報告內容正面，決定採納報告建議，判處被告240小時社會服務令。另外，被告需接受尿液測試及必要時接受心理課程。

辯方大律師朱千雪求情曾指，被告現時已接受輔導，並承諾日後會繼續進行。被告亦報讀了兩個有關工程繪圖的夜間短期課程，為前途作打算，日間則繼續在祖父的公司工作。被告早前曾還押約2星期，期間已汲取深刻教訓，明白犯案後果。案發時，被告年僅13歲，尚算年幼，被告有良好家庭背景及工作，亦繼續進修增值自己，望法庭採納報告建議判處社會服務令。

非禮堂妹要求手淫與口交

綜合證供，在2015年7月1日至12月31日期間某日，9歲的事主X和被告在祖父家中玩耍，兩人進入浴室，被告其後鎖上浴室門，脫下褲子和內褲後露出陽具並自瀆。他隨後要求X把玩他的陽具，X玩弄了一會兒後，被告射精。在X玩弄他的陽具時，被告隔著衣服觸摸X的乳房和私處。X因年幼而不理解被告的行為，視之為遊戲，故未有反抗。

同段時間的某個星期六或日，X和被告在祖父位於灣仔的辦公室玩耍，被告帶X進入一個房間後鎖門並拉下窗簾，隨後脫下X及自己的內衣。被告要求X為他口交，X聽從，他之後再要求X面朝他坐在他的腿上，然後用陽具磨擦X的私處。X之後因感到不自在而離開房間，該次事件中被告沒有射精。X與家人於2016年移民台灣，2023年5月11日尋死後揭遭性侵。

現年23歲N.T.H.，報稱安全督導員，被控2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪以及1項猥褻侵犯罪。控罪指，他於2015年7月至12月，在灣仔中半山一住宅單位，及灣仔軒尼道一單位非禮X。

案件編號：DCCC1249/2023
法庭記者：黃巧兒

