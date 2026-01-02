Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩｜新年金多寶1億頭獎明晚攪珠 投注站現人潮 市民：中咗唔會講畀人知 !

社會
更新時間：16:23 2026-01-02 HKT
發佈時間：16:23 2026-01-02 HKT

六合彩新年金多寶將於明晚（3日）攪珠，若一注獨中，預計頭獎彩金可高達1億港元。《星島頭條》記者今日（2日）下午到尖沙咀漢口道投注站，發現開門前10分鐘站外已聚集不少市民，投注站甫開門即一湧而上。不少市民更是專程前來購買六合彩，惟大多抱着「佛系」心態投注。

市民隨心一試碰運氣

平日偶爾購買六合彩的譚女士表示，只是想碰碰運氣，沒有特意挑選熱門號碼，「只是隨意買了兩注」，即使中了大獎，「也未想過會做什麼」。她笑言，如果不是朋友提醒，她今日可能根本不會買。

市民不知頭獎高達1億元 如中獎即行善

也有市民在不清楚頭獎彩金高達1億港元的情況下購買。周先生表示，他買了100元的六合彩，目標只是二獎或三獎，得知頭獎高達1億港元時，他感到十分驚訝，「這麼多！」並說若真的中獎，會先捐款做善事，再去旅行。不過，他補充，自己平日買六合彩最多只曾贏過1,000至2,000港元，對中頭獎期望不大，形容「賭錢係輸硬」。

市民中獎後即刻辭工環遊世界

相比部分市民對中獎後生活充滿憧憬，亦有人態度截然不同。買了10注的蔡先生表示，他平日都有購買六合彩，一般只贏過300至400港元，這次仍是抱着隨意的態度。他指，如果真的中頭獎，不會向任何人透露，甚至會把獎金藏起來至少半年，維持生活原狀。被問及原因時，他坦言「不清楚，只是單純這樣想」。

亦有年輕市民前來投注。林先生表示，自己只是途經投注站時順便買了5注，希望能夠幸運中頭獎。至於號碼，他選擇讓電腦隨機選擇，「中到就中」。他笑言，若真的中獎，第一時間會辭去工作，展開環遊世界之旅。

記者：曾智華
攝影：陳浩元

