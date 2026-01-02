大維修工程｜廉署拘21人 涉觀塘兩屋苑大維修貪污 部分人有黑社會背景

廉署上星期採取執法行動，打擊一個有黑社會背景人士操縱的樓宇維修貪污團夥，涉及觀塘區兩個屋苑的大維修工程，先後拘捕共21名人士，包括該貪污團夥的骨幹成員。



被捕人士為15名男子及六名女子，年齡介乎30至81歲，包括中間人、工程顧問、工程承辦商及屋苑業主立案法團成員，部分人有黑社會背景。



廉署人員在行動中搜查多個地點，包括涉案工程顧問及工程承辦商的辦公室，並檢走多項證物，包括相關的招標文件。



行動涉及觀塘區兩個屋苑的大維修工程。就其中一項工程，涉案工程承辦商涉嫌透過中間人行賄工程顧問及屋苑法團部分成員，以取得總值約3,300萬元的工程合約。另一項工程則仍在籌備階段，涉案中間人懷疑藉貪污手段收集業主的「委任代表文書」(俗稱授權票)，企圖操控屋苑法團以協助日後取得相關維修工程合約。



廉署採取執法行動後，已主動聯絡兩個屋苑的相關持分者，提醒他們在跟進涉案工程時需留意的貪污風險。



樓宇維修與廣大市民息息相關，牽涉不同持分者，廉署一直十分關注相關貪污情況，採取結合專業執法、制度預防及社區教育的「三管齊下」策略，透過嚴厲執法及適時主動介入，並與相關部門及機構緊密合作和各司其職，全力打擊樓宇維修工程中可能涉及的貪污及其他不法行為。此外，廉署為法團及業主提供實務指引，協助他們規劃及管理樓宇維修項目，並舉辦專業培訓，協助業內各持分者落實良好管治及有效內部管控制度。廉署又持續透過探訪、講座、研討會等多元化渠道，向樓宇管理組織、地區治理團隊及業主講解反貪法例，並鼓勵法團主動提升透明度，加強與業主溝通。