「牛肉乾」罰款加至$400 李耀培稱車位不足致違泊 籲警方抄牌時情理兼備

元旦日起違例泊車及19項與道路安全和交通擠塞相關違例事項的定額罰款正式上調，其中俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款額，由320元增加至400元。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培今早（2日）在一個電台節目上，強調希望政府明白，主要違例泊車的原因是車位不足，希望執法部門執法時要情理兼備。

私家車違泊多屬短暫需要

他指相關罰款已多年無調整，加價是無可厚非，針對於通道位、影響消防車進出位置的違例泊車，不應容忍，但私家車違例泊車很多時或是短暫需要，停泊約10多分鐘，若不是阻礙交通、不是雙黃線、沒有影響人等情況，希望執法人員可等候一些時間，看司機是否真為做些事而需要停下來，而商用車一般更是沒有車位，晚上才會選擇不影響人的位置停車。

他一再重申當局應該加價，但希望能平衡一下，他亦明白執法人員有困難，或未能長時間查看違泊的原因，舉例並排停車的車輛很多時都不會停很久，司機都明白有阻礙會很快離開，希望當局可人情、道理兼顧。

