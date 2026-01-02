Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「牛肉乾」罰款加至$400 李耀培稱車位不足致違泊 籲警方抄牌時情理兼備

社會
更新時間：10:57 2026-01-02 HKT
發佈時間：10:57 2026-01-02 HKT

元旦日起違例泊車及19項與道路安全和交通擠塞相關違例事項的定額罰款正式上調，其中俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款額，由320元增加至400元。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培今早（2日）在一個電台節目上，強調希望政府明白，主要違例泊車的原因是車位不足，希望執法部門執法時要情理兼備。

私家車違泊多屬短暫需要

他指相關罰款已多年無調整，加價是無可厚非，針對於通道位、影響消防車進出位置的違例泊車，不應容忍，但私家車違例泊車很多時或是短暫需要，停泊約10多分鐘，若不是阻礙交通、不是雙黃線、沒有影響人等情況，希望執法人員可等候一些時間，看司機是否真為做些事而需要停下來，而商用車一般更是沒有車位，晚上才會選擇不影響人的位置停車。

他一再重申當局應該加價，但希望能平衡一下，他亦明白執法人員有困難，或未能長時間查看違泊的原因，舉例並排停車的車輛很多時都不會停很久，司機都明白有阻礙會很快離開，希望當局可人情、道理兼顧。

相關新聞：

牛肉乾加至$400︱車主冀執法更人性化：去個廁所都抄 有人撐重罰「杜絕僥幸心理」

2026加價懶人包｜元旦起急症室/牛肉乾齊加價 違例吸煙罰款加到$3000 即睇公共服務加減幅

粵車南下第一滴血！違泊感受地道「牛肉乾」 司機認錯交罰款：兜了很多圈都沒泊位

 

 

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
13小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
17小時前
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突發
14小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
21小時前
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
突發
22小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
18小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
16小時前
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
3小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
2026-01-01 12:00 HKT