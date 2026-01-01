Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜冷鋒今殺到 1.2最低氣溫12℃ 一日之間跌10℃ 料入冬以來最凍

社會
更新時間：12:57 2026-01-01 HKT
發佈時間：12:57 2026-01-01 HKT

今日（1月1日）是元旦，天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，位於廣東北部的一道冷鋒正逐漸向南移動，預料會在今晚橫過廣東沿岸地區。市區氣溫將下降至約16度，新界再低兩三度。明日(1月2日)最低氣溫12度，與今日最高溫22度相比，一日之間跌10度。明日風勢亦頗大，高地達7級風，按蒲福氏風級表，有關的風力達強風程度。

下午開始降溫

根據天文台分區天氣顯示，今日下午3時後氣溫開始下降，山頂溫度為18度，大老山低至16度。至今晚8時，多區氣溫顯著下降，大老山更低至13度。天文台預測，未來一兩日風勢頗大，氣溫下降至約12度，漸轉天晴乾燥，日夜溫差較大。明後日（1月2日及3日）氣溫介乎12至18度。下周初早上仍然清涼。

冬季季候風會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區風勢頗大，氣溫顯著下降，天氣轉冷，天色好轉。隨著季候風在下周初稍為緩和，該區氣溫略為回升，但早上仍然清涼。預料乾燥的季候風補充會在下周中期持續影響廣東，該區氣溫再度下降，普遍晴朗及非常乾燥，日夜溫差頗大。 

根據天文台的9天天氣預報，下周天氣仍然寒冷，下周二(1月6日)及周四(1月8日)，氣溫介乎13至19度，周五氣溫稍為回升一度，介乎14度至20度，而周三(7日)至周五(9日)，天氣乾燥，相對濕度低至只有30至35%。

