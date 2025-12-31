元旦︱漁護署料假期郊野公園多遊人 提醒破邊洲行山客勿越圍欄闖危險位置

漁護署提醒市民，元旦假期期間預計郊野公園遊人眾多，市民應注意安全，並使用漁護署管理及維修的正式山徑。漁護署已在郊野公園適當位置設置資訊牌和路徑指示牌，並在險要處附近豎立警告牌，提醒遊人切勿前往，以免發生意外。

漁護署特別提醒公眾，西貢破邊洲觀景台附近的懸崖經長年風化侵蝕，遊人必須按路標指示，沿正式山徑遊覽，切勿跨越圍欄。漁護署已在破邊洲觀景台及附近範圍加建圍障和設置警告牌，以防止遊人誤闖危險位置。元旦假期期間，漁護署會加派人員於破邊洲觀景台及附近範圍加強宣傳行山安全資訊，以保障遊人安全。

今年端午節，破邊洲深受行山客歡迎，但不少遊客跨過漁護署的「危坡不可越欄」警告牌，更有人危坐地質公園的山石崖邊，擺出不同造型及危險動作。

有不少遊客跨過漁護署的「危坡不可越欄」警告牌，更有人在崖邊張開雙臂，十分危險。方國珊FB