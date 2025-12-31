Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

廉署起訴地產代理收賄洩露「放盤客」資料 貪污罪成候判

社會
更新時間：17:44 2025-12-31 HKT
發佈時間：17:44 2025-12-31 HKT

廉政公署早前起訴一名地產代理，從另外一間地產代理公司兩名董事收賄32,500元，向他們方洩露「放盤客」資料以兜售地產代理服務。該名地產代理今日（31日）在沙田裁判法院被裁定貪污罪名成立，而涉案兩名地產代理公司董事早前已認罪。暫委裁判官李卓慧押後案件至2026年1月15日判刑，以待索取3名被告的背景報告，期間三人還押懲教署看管。

江家成，27歲，美聯物業代理有限公司（美聯物業）地產代理，經審訊後被裁定兩項罪名成立，即一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條，及一項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪名，違反《刑事罪行條例》第161（1）（c）條。

唐稀爾，31歲；及周霆鋒，42歲，同為嘉誠地產（集團）有限公司（嘉誠地產）董事兼股東，早前承認上述串謀使代理人接受利益罪名。

半年內洩露逾千「放盤客」資料

案發時，江家成任職美聯物業沙田一間分行，唐稀爾和周霆鋒則是嘉誠地產的董事兼股東，該地產代理公司在大埔區及附近區域提供地產代理服務。美聯物業禁止其地產代理洩露機密客戶資料，亦不允許他們就有關美聯物業的業務收受任何利益。

案情透露，江家成於2022年5月至10月期間，從唐稀爾和周霆鋒等人收取賄款共32,500元，以協助他們檢索美聯物業資料庫內的「放盤客」資料，包括其姓氏、電話及樓盤地址。

於案發半年期間，江家成向唐稀爾和周霆鋒等人洩露逾1,000項美聯物業「放盤客」資料，以便嘉誠地產向該等「放盤客」兜售地產代理服務。

 

