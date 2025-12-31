Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

嶺大內地生虛報TOEFL合格求畢業 認罪望判社服令 官指案情嚴重考慮判監

社會
更新時間：17:11 2025-12-31 HKT
發佈時間：17:11 2025-12-31 HKT

嶺南大學學士學位銜接課程的2位內地生去年中為求畢業，涉嫌虛報自己托福（TOEFL）英語測試及格，各被控一項企圖以欺騙手段取得服務罪。24歲男學生早前認罪，原訂今早判刑，感化官認為無法確保男學生取得簽證，來港履行社會服務令，遂不建議社會服務令。裁判官覃有方明言案件性質嚴重，考慮判監，惟辯方一再求情下，遂應其要求再次索取社會服務令報告參考，押後案件至下月21日判刑。

24歲男被告賈鵬及22歲女被告黃鑫怡分別報稱居住於內地深圳及福建，被控於去年5月21日及27日，在香港企圖以欺騙手段，即虛假地向嶺南大學職員表示2人己取得達標的托福考試成績，從而不誠實地取得嶺南大學所提供的行政服務，即以批准2人畢業，並授予2人公共管理及智慧管治社會科學學士學位。

案件編號：TMCC2408/2025
法庭記者：陳子豪

