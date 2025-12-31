Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

本港首8個月錄$180億赤字 財政儲備為$6363億

社會
更新時間：16:41 2025-12-31 HKT
發佈時間：16:41 2025-12-31 HKT

政府公布本財政年度首8個月（截至2025年11月30日）的財務狀況，錄得180億港元赤字，期內整體開支為4,966億港元，收入為3,719億港元。

政府表示，截至2025年11月30日，本財政年度首8個月的整體開支達4,966億港元，而收入則為3,719億港元。計及發行政府債券所得的1,352億港元及償還政府債券本金285億港元後，本財政年度首8個月錄得180億港元赤字。

財赤收窄至180億港元

政府發言人指出，截至11月份的赤字較10月份有所減少，主要原因為薪俸稅及利得稅等主要收入，大多於財政年度後期收取。本財政年度的修訂預算，將與2026至27年度《財政預算案》同步公布。截至2025年11月30日，財政儲備為6,363億港元。

根據政府上月28日公布的本財政年度首7個月財務狀況，當時錄得568億港元赤字，財政儲備為5975億港元。

