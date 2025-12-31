評論人王岸然涉妨害調查危害國安罪 今再申請保釋被拒續還柙1月再訊

71歲前民陣副召集人兼時事評論人王岸然（本名黃覺岸）涉嫌在大埔火災發生後被警方邀請協助調查，及後在YouTube披露會面間所作查訊的詳情，另疑散佈具煽動意圖的片段，遭國安處首次引用《維護國家安全條例》下的妨害調查危害國家安全罪落案起訴。王岸然本月初被押解到西九龍法院提堂後須還柙，他今天再到高等法院申請保釋，遭法官陳仲衡拒絕。王岸然續須還柙至明年1月20日再訊。

被告黃覺岸、報稱退休人士，被控妨害調查危害國家安全及明知而發布具煽動意圖的刊物兩罪。他今天身穿白色外套應訊，沒有法律代表及親自向法庭陳詞，惟陳官聽畢陳詞後拒絕其保釋申請。

妨害調查危害國家安全罪指，被告於2025年12月3日在香港，知悉或懷疑有對危害國家安全的罪行的調查正在進行，罔顧是否會妨害該項調查，而在沒有合理辯解或合法權限下，在「YouTube」披露警方於該項調查期間所作查訊的詳情。

發布煽動刊物罪則指，被告於同年1月3日至12月6日明知具煽動意圖而在「YouTube」發布陳述、相片、圖片及/或影片，具意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；煽惑任何人企圖不循合法途徑改變中央就特區依法制定的事項；或在特區依法制定的事項；及/或煽惑他人作出不遵守特區法律或不服從根據特區法律發出的命令的作為。

案件編號：HCCP1014/2025

法庭記者：王仁昌

