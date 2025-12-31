兩地產公司董事認月付6500元賄美聯代理購客戶資料 官斥：摧毀客戶私人權益 影響美聯商譽 3人還柙候懲

兩名「嘉誠地產」董事2022年向中間人及「美聯物業」代理經紀月付6500元，購入「美聯」客戶資料。兩名董事早前認串謀使代理人接受利益罪，代理經紀則否認有犯罪或不誠實意圖而取用電腦等兩罪受審。李官今（31日）早在沙田裁判法院裁決時指，外洩的資料有其特定代號浮水印，直斥他摧毀客戶的私人權益，外洩客戶資料影響「美聯」的商譽，終裁定他兩罪成。李官將案件押後至明年1月15日判刑，待取3名被告的背景報告，期間還押候懲。

李官裁決時，引述徐姓時任美聯見習人員的供詞，指被告江家成用其帳戶登錄資料庫時，徐會在旁學習實際操作，惟不會趁江不在時偷用及將密碼分享予他人。時任持牌地產代理亦供稱，僅使用江的帳戶登錄一次以核對糧單，當時江在旁。李官認為，江的個人帳戶密碼等屬個人資料，兩名證人亦表示只有江在旁時才極有限度使用其帳戶，沒有證據顯示他人曾偷用，故不認為江的帳戶密碼有被洩漏的風險。

李官續指，每名「美聯」地產代理以帳戶登錄資料庫時，頁面會顯示其獨特的英文代號作浮水印。江在2022年6月7日大量且頻密地翻查資料庫的樓宇業主資料，同日便有305個資料發布到「嘉誠地產」董事所在的WhatsApp群組，當中的截圖頁面更顯示江的浮水印代號。

李官另稱，「美聯」曾接獲兩名客戶的投訴，包括大埔宏福苑及太湖物業的業主，均稱接獲「嘉誠地產」來電詢問是否要放售樓盤，惟兩名業主僅將樓盤給予「美聯」放售，故向「美聯」投訴遭洩漏資料，調查後發現江曾翻查過該兩個物業的資料。李官綜合以上證據，認為案件不可能屬巧合，明顯是江用電腦翻查「美聯」資料庫的資料後，將資料提供予「嘉誠地產」，以換取個人金錢得益，裁定江串謀使代理人接受利益罪成。

李官直指，資料庫的客戶資料屬機密資料，「美聯」不允許他人將資料外洩。江的舉動不但摧毀客戶的私人權益，向外洩「美聯」客戶資料更會影響客戶對「美聯」的觀感，影響商譽。江身為地產代理，必然知道保密客戶資料的重要性及外洩的後果，惟江使用帳戶不誠實從電腦取得資料後洩漏予「嘉誠地產」，其行為超越「美聯」授權予江的權限，終裁定他有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪成。

首被告江家成的代表求情指，江現年27歲，沒有刑事定罪紀錄，本案有機會令江的地產經紀牌照受影響，日後或不能再繼續從事地產行業，望法庭念涉案金額僅約3.2萬元而輕判。

次被告唐稀爾早前認罪，辯方今求情指，唐轉為污點證人，反映其真誠悔意，法庭接納唐證供，亦協助控方成功檢控。唐受信任的上司唆擺下犯下本案，本案有機會令唐的地產經紀牌照受影響，望法庭念唐對本案的貢獻而輕判，冀法庭先索取社會服務令報告。

第三被告周霆鋒早前認罪，辯方今求情指，周大風險面對停牌及釘牌的局面，周在地產行業用了多年時間經營，此局面對他造成極大打擊。周的上司女兒提出犯下本案，周僅屬附和的角色，並非實際能做決策的人。周與妻子現時育有初生女兒，亦要照顧年邁的親人，望法庭先為周索取背景及社會服務令報告，或考慮以緩刑方式處理。

3名被告依次為，27歲美聯物業地產代理江家成、同為嘉誠地產董事兼股東的31歲唐稀爾及42歲周霆鋒，同被控串謀使代理人接受利益罪。控罪指，他們與李佩融於2022年5月6日至10月2日期間，在香港一同串謀和與一個稱為「B仔」的人串謀，使作為代理人的江家成，從唐稀爾和周霆鋒等人接受約32,500元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，以協助該等人士或嘉誠地產獲取美聯物業的客戶資料。

江另被控有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪。控罪指，他於同年5月3日至9月15日期間，在美聯物業沙田置富第一城的分行，以不誠實地獲益的目的取用美聯物業管理的電腦。

案件編號：STCC1754/2025

法庭記者：黃巧兒

