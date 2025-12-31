1950至1976年出生人士明起可參與大腸癌篩查計劃  去年約3800人透過篩查確診

衞生署宣布，1950至1976年出生的香港居民，將於明日(1月1日)起符合資格參加政府資助的大腸癌篩查計劃。

衞生署指，截至今年11月底，今年新增的參與人數已超過6萬6000人，總參與人數超過57萬9000名。15%的大便免疫化學測試結果呈陽性，其中約4萬5000人（7.9%）在接受大腸鏡檢查後確診大腸腺瘤，約3800人（0.7%）確診大腸癌。分析顯示，在計劃下篩查出確診患上大腸癌的個案中，超過五成屬早期階段，顯示篩查的有效性。

大腸鏡檢查收取不多於1000元額外費用

目前，有超過1200名基層醫療醫生在約2300個診所提供服務，並有260名大腸鏡醫生參與計劃，於約790個診所進行檢查。在提供大腸鏡檢查基本服務時，大腸鏡醫生只可向參加者收取不多於1,000元的額外費用。超過70%的服務地點不會就大腸鏡檢查或切除瘜肉收取額外費用。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，大腸癌是本港第三常見的癌症，亦是本港致命癌症中的第二位。在2023年，本港錄得5467宗大腸癌新症，佔所有癌症新症的14.4%。大腸癌篩查可及早識別高危人士及無病徵患者，讓他們能及早接受治療，顯著提高治癒率。此外，在大腸鏡檢查過程中切除大腸腺瘤，則可避免其演變成癌症。

徐樂堅呼籲合資格人士於50歲開始參加計劃，如篩查結果正常，應每兩年做一次覆檢至75歲為止。另外，實踐健康生活亦有助預防大腸癌，包括多做運動、每天吃兩份水果和三份蔬菜、保持健康體重、不吸煙和不喝酒。他亦鼓勵參加者與合資格親友一同參與計劃。

符合計劃資格市民的出生年份於每年年初更新。合資格人士如欲參加計劃，須登記加入電子健康系統。詳情可瀏覽電子健康系統網頁，或致電3467 6300向申請及諮詢中心查詢。