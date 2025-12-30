Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圍台軍演︱台海實彈演習首日 香港機場往返台灣航班如常 旅客淡然應對

社會
更新時間：19:22 2025-12-30 HKT
發佈時間：19:22 2025-12-30 HKT

解放軍東部戰區舉行圍台軍演，今日（30日）會在台灣周邊5個公布的海域與空域範圍進行實彈射擊演習。《星島頭條》記者中午到香港國際機場觀察，來往港台的航班仍相當頻密，機場屏幕顯示，平均每小時約有1至2班機出發前往台灣或從台灣抵港。受訪的香港旅客及台灣居民普遍對軍演反應平靜，但也有轉機乘客擔心航班可能延誤。

來港旅遊台人：只不過是軍演罷了

來港旅遊、即將返回台中的台灣居民余女士表示，原定今天離港，並未因軍演擔心家中情況而提早行程。對於解放軍在台海演習，她感覺「還好」，認為「這只不過是軍演罷了」，家人也未因此事特地聯繫她。

來港探親、即將經台灣轉機返美的潘女士表示，擔心軍演導致航班延誤。她早在3個月前已購票並確認在台轉機，對軍演始料未及，擔心轉機期間的一兩小時可能出現變數，「如果要延遲起飛也沒辦法，但希望最好沒事。」

今日也有不少港人從台灣返港。從高雄出發的陳先生表示，台灣當地局勢穩定，自己不擔心情況惡化。即使在昨日（29日）解放軍宣布軍演後，高雄當地仍然「風平浪靜」，未見任何社會紛爭。

他又指，若非透過台灣新聞，可能對軍演毫不知情，認為解放軍軍演「沒有甚麼需要擔心的」，同樣也不擔心兩岸局勢會因此惡化。

記者：曾智華

