Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

廉署起訴東蓮覺苑前工程經理 涉隱瞞利益衝突 判逾50萬元維修工程予妻子

社會
更新時間：18:59 2025-12-30 HKT
發佈時間：18:59 2025-12-30 HKT

廉政公署今日（30日）起訴一名寺院前工程經理涉嫌隱瞞利益衝突，致使寺院外判多項維修保養工程予被告妻子的公司，涉及工程費用共逾50萬元。被告獲廉署准予保釋，周五（2026年1月2日）在東區裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院答辯。

高宇星，36歲，東蓮覺苑前助理建築工程經理，被控3項欺詐罪及一項企圖欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條及《刑事罪行條例》第159G條。

圖為東蓮覺苑。
圖為東蓮覺苑。

訛稱18項維修工程按寺院採購政策進行

東蓮覺苑是一家佛教慈善團體所屬寺院。於2023年8月至2024年2月案發期間，被告負責監督該寺院所有維修和保養工程，包括委聘承辦商。被告須根據東蓮覺苑的採購政策，因應工程價格取得最少兩份或3份報價單，並須確認自己於採購中沒有利益衝突。

控罪指被告涉嫌隱瞞其妻子於欣雅專業工程設計有限公司的權益，意圖詐騙而誘使東蓮覺苑委聘欣雅進行21項維修工程。被告又涉嫌向審批採購工作的東蓮覺苑員工訛稱，其中18項維修工程按寺院的採購政策進行，誘使或企圖誘使有關員工批准委聘欣雅進行工程及付款。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告的妻子為欣雅的唯一董事及股東，涉案21項工程涉及費用共逾50萬元。被告涉嫌使用虛假報價單，訛稱採購符合東蓮覺苑採購政策，令欣雅獲判部分工程。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
7小時前
將軍澳彩明苑物業經理虧空公款逾6千萬元  認5項盜竊罪重囚18年
將軍澳彩明苑物業經理虧空公款逾6千萬元  認5項盜竊罪重囚18年
社會
3小時前
「仔女問就冇，騙徒要就成副身家」 婆婆ATM前險中伏 網民嘆：自己人講唔聽｜Juicy叮
「仔女問就冇，騙徒要就成副身家」 婆婆ATM前險中伏 網民嘆：自己人講唔聽｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
鍾柔美疑似初中與男友合照流出 親密照連環爆A0人設崩壞？ 舊同學：當年喺課室又攬又錫
01:23
鍾柔美疑似初中與男友合照流出 親密照連環爆A0人設崩壞？ 舊同學：當年喺課室又攬又錫
影視圈
5小時前
宏福苑五級火｜5的士司機偽造平台義載紀錄 圖呃$3000車費涉欺詐被捕
01:10
宏福苑五級火｜5的士司機偽造平台義載紀錄 圖呃$3000車費涉欺詐被捕
突發
4小時前
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
影視圈
22小時前
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
突發
11小時前
西環邨重建方案︱加惠民道公屋單位用作遷置 一次過容納全數住戶 2029年遷入
社會
4小時前