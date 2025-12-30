Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「古埃及文明大展」爆紅 故宮館2月起取消全日票 改劃上下午時段（附購票詳情）

社會
更新時間：17:37 2025-12-30 HKT
發佈時間：17:37 2025-12-30 HKT

香港故宮文化博物館「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」爆紅，推出初期即吸引大批市民及游客入場參觀，首日更因人數爆滿而一度暫停現場售票。館方今日（30日）宣布，「古埃及文明大展」自11月20日開放以來，已錄得接近12萬參觀人次，為提升觀展體驗並有效疏導人流，將由明年2月1日起調整門票安排。現行的全日基本門票及「早上／黃昏時段票」將取消，改推分時段入場的「上午時段門票」和「下午時段門票」，票價相同。

基本門票將取消 訪客須改選時段

    因應展覽反應熱烈，館方已於本月13日推出僅限周六、日及公眾假期指定時段使用的「早上／黃昏時段票」，相關安排將維持至明年1月31日，旨在更有效疏導入場人流。然而，館方今日宣布，由明年2月1日起，此特別時段票將停止提供，現行允許全日任意時間入場的基本門票亦會同步取消。此後，所有訪客須改為選擇「上午時段門票」或「下午時段門票」入場。

    「古埃及文明大展」

    • 展廳9「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」特別展覽 
    • 展期：2025年11月20日至2026年8月31日 
    • 購票詳情：hkpm.org.hk/tc/visit/ticket 

    最新門票安排

    • 上午時段門票：適用於上午10時至下午2時入場
    • 下午時段門票：適用於下午2時至當日閉館時間入場

    購票途徑

    • 博物館官方網站
    • 西九文化區網站或手機應用程式
    • 新推出的「西九文化票務」微信小程序
    • 博物館其他票務夥伴的網上平台

    *2026年2月份的門票將於2026年1月1日起發售

