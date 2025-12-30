未完全履行220小時社服令  前警長還柙候明年1月再訊

申請延遲退休及向警察儲蓄互助社申請貸款時隱瞞欠債，遭廉署檢控。前警長早前承認使用文件意圖欺騙其主事人及欺詐罪，被判220小時社會服務令，惟被告僅履行部份社會服務，其後再沒有出席。案件今早在西九龍裁判法院再訊，法庭須覆核被告的情況，主任裁判官蘇文隆將案件押後至明年1月20日，待再取社會服務令及感化令報告，期間被告還柙候訊。

案發時48歲被告林江龍，為時任警務處警長，早前承認代理人使用文件意圖欺騙其主事人及欺詐兩罪。控罪指，他於2018年7月向儲蓄互助社申請貸款時，隱瞞當時拖欠兩間財務公司債務共約71萬元，誘使儲蓄互助社批出一筆約62,000元貸款。

案情指，被告於在2016年9月獲晉升為警務處警長，並於2023年12月離職。被告於2018年到儲蓄互助社的辦事處申請貸款，惟期間在貸款申請表上虛假地申報他沒有未償還債務。儲蓄互助社因相信被告提供的資料內容真確，遂接納被告的貸款申請表，並向其批出62,280港元的貸款，惟事實上，被告截至2018年7月尚欠財務公司的未償還債務合共為706,925港元。

而警務處於2021年推出「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」，讓現役非首長級警務人員延長訂明退休年齡至60歲。被告於同年以合資格人員身份向警務處遞交申請表，惟被告在申報表格上虛假地申報他沒有任何未償還債務。事實上，被告當時尚欠2間財務公司，以及香港警察儲蓄互助社的未償還債務合共為 238,410港元。被告被捕後，於警誡下保持沈默。

案件編號：WKCC4557/2024

法庭記者：黃巧兒

