飲用水風波︱政府：已完成檢視採購制度及紀律調查 徵律政司意見以決定採取紀律行動 下月公布結果

社會
更新時間：15:45 2025-12-30 HKT
發佈時間：15:45 2025-12-30 HKT

​政府飲用水風波，財經事務及庫務局今日（30日）宣布完成紀律調查報告，並完成檢視現行政府採購制度的工作，政府現正審視調查報告內容並徵詢律政司意見，以決定應採取的紀律行動，結果下月內公布。

至於受影響的港島和部分離島政府辦公室樽裝飲用水合約，政府物流署今日重新進行公開招標，並按今年10月頒布的新指引，加強各方面要求。

財庫局發言人表示，由財庫局局長許正宇領導的專責小組在10月公布並落實一系列先行措施以加強防範欺詐行為後，一直持續探討更進一步的優化措施，現已完成檢視現行政府採購制度的工作。而就採購樽裝飲用水事件進行的紀律調查亦在不久前完成；政府現正審視調查報告的內容，並徵詢律政司意見，以決定應採取的紀律行動。有關結果會盡快公布，預計於下月內完成，然後與專責小組的報告一併作總結公布。

此外，政府物流服務署今日為港島和部分離島政府辦公室樽裝飲用水合約進行公開招標。按照在今年10月所頒布的新指引，是次招標在擬備招標文件、評審投標書及合約管理各個階段中，都加強相關要求，以協助採購人員更有效防範詐騙行為和揀選具備足夠能力按合約條款穩定供應樽裝飲用水的供應商。

