Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉駕的士載客期間自瀆  休班男輔警擬不認罪 准保釋明年2月再訊

社會
更新時間：11:10 2025-12-30 HKT
發佈時間：11:10 2025-12-30 HKT

正職為的士司機的57歲休班男輔警今年9月在跑馬地馬接載女乘客期間，涉於的士內自瀆及遭女乘客察覺。涉案男輔警已被停職，他被控一項「在公眾地方的猥褻行為」罪，今（30日）東區裁判法院提堂，他仍暫毋須答辯，惟透露擬不認罪，裁判官林子康遂押後案件至明年2月25日再訊，以待控方準備文件，下次聆訊將正式聽取答辯及進行審前覆核。被告獲准保釋，期間不得接觸控方證人。

57歲被告吳咏文、報稱的士司機，被控於2025年9月1日在香港跑馬地馬場外，無合法權限或辯解，而在公眾地方或公眾可見的情況下猥褻暴露他的部分身體，即其陰莖。

辯方今天透露被告擬不認罪，希望法庭排期明年5月開審，又透露辯方擬傳召1名品格證人和醫生證人。控方料於審訊中傳召3名證人，當中包括女事主，並為她申請在屏風後作供及特別通道進出法庭，而控方亦會倚賴被告警誡錄影會面、涉案閉路電視及行車記錄儀片段，惟控方仍須時準備錄影會面的謄本，以及警員書面口供和警員記事冊等文件。

林官指控方仍未備妥所有文件，現階段排期審訊比較倉促，即使要排期開審，本案較簡單，亦不打算等到明年5月才開審，遂押後案件至明年2月25日再訊及正式聽取答辯，如果被告不認罪，屆時亦會進行審前覆核。

案件編號：ESCC3269/2025
法庭記者：王仁昌
 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
影視圈
13小時前
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
影視圈
14小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
17小時前
每日雜誌｜亡妻研訊被取消 夫質疑醫委會採單方面報告 投訴人矢言餘生為至親尋真相
每日雜誌｜亡妻研訊被取消 夫質疑醫委會採單方面報告 投訴人矢言餘生為至親尋真相
社會
3小時前
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
影視圈
13小時前
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
旅遊
18小時前
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
突發
2小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
21小時前
解放軍放出無人機遠拍台北101的影片。
00:17
圍台軍演︱解放軍無人機遠拍台北101 微博「示威」發帖：你就在我的舷窗下︱有片
即時中國
14小時前