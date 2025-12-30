涉駕的士載客期間自瀆  休班男輔警擬不認罪 准保釋明年2月再訊

正職為的士司機的57歲休班男輔警今年9月在跑馬地馬接載女乘客期間，涉於的士內自瀆及遭女乘客察覺。涉案男輔警已被停職，他被控一項「在公眾地方的猥褻行為」罪，今（30日）東區裁判法院提堂，他仍暫毋須答辯，惟透露擬不認罪，裁判官林子康遂押後案件至明年2月25日再訊，以待控方準備文件，下次聆訊將正式聽取答辯及進行審前覆核。被告獲准保釋，期間不得接觸控方證人。

57歲被告吳咏文、報稱的士司機，被控於2025年9月1日在香港跑馬地馬場外，無合法權限或辯解，而在公眾地方或公眾可見的情況下猥褻暴露他的部分身體，即其陰莖。

辯方今天透露被告擬不認罪，希望法庭排期明年5月開審，又透露辯方擬傳召1名品格證人和醫生證人。控方料於審訊中傳召3名證人，當中包括女事主，並為她申請在屏風後作供及特別通道進出法庭，而控方亦會倚賴被告警誡錄影會面、涉案閉路電視及行車記錄儀片段，惟控方仍須時準備錄影會面的謄本，以及警員書面口供和警員記事冊等文件。

林官指控方仍未備妥所有文件，現階段排期審訊比較倉促，即使要排期開審，本案較簡單，亦不打算等到明年5月才開審，遂押後案件至明年2月25日再訊及正式聽取答辯，如果被告不認罪，屆時亦會進行審前覆核。

案件編號：ESCC3269/2025

法庭記者：王仁昌

