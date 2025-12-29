周深跨年演唱會｜除夕元旦屯馬綫及東鐵綫加密班次 12.31往羅湖尾班車延後開出（附詳細時間）

【周深演唱會/尾班車/除夕】周深「深深的」巡迴演唱會香港站將於周三（31日）至2026年1月1日在啟德主場館舉行。運輸署今日（29日）公布，將實施特別交通及運輸安排。港鐵屯馬綫及東鐵綫將加密班次，或在有需要時安排後備列車加強服務；專營巴士公司亦將於宋皇臺道上落客區提供11條特別巴士路線；落馬洲／皇崗口岸及深圳灣口岸將會24小時通關供旅客返回內地。

啟德體育園一帶交通預計繁忙

運輸署表示，因應除夕及元旦晚上啟德主場館的演唱會活動，啟德體育園一帶將實施特別交通及運輸安排。當局預計屆時交通將會較為繁忙，建議觀眾應乘搭公共交通工具，避免駕駛或乘坐私家車（包括跨境私家車）前往。

除夕交通︱宋皇臺道上落客區提供11條特別巴士路線

運輸署已協調本地及跨境公共運輸服務營辦商，在演唱會離場時段加強服務。港鐵屯馬綫及東鐵綫將加密班次，或在有需要時安排後備列車加強服務。專營巴士公司亦將於宋皇臺道上落客區提供11條特別巴士路線，分別前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處、港珠澳大橋香港口岸，以及港九新界各主要地區。

啟德主場館的士上落客區將會開放。然而，宋皇臺道上落客區在進場時段（除夕下午6時30分至9時，元旦下午4時30分至7時）只開放予的士落客，離場時段則暫停的士上落客。由於預計離場人士眾多，輪候的士時間或會較長，請觀眾耐心等候。

根據主辦單位資料，兩場演唱會預計分別於元旦日凌晨0時30分及晚上10時30分完結。計劃即日返回內地的觀眾需特別留意前往各口岸的班次服務時間。

今年除夕，羅湖口岸會延長開放至元旦日凌晨2時，所以12月31日尾班車時間會有所不同。如旅客經羅湖口岸返回內地，需趕及港鐵屯馬綫最後一班相關列車，並於大圍站轉乘東鐵綫往羅湖站。

宋皇臺及啟德站相關班次開出時間：

2025年12月31日演唱會 2026年1月1日演唱會 宋皇臺站 元旦日凌晨0時58分 晚上10時59分 啟德站 元旦日凌晨1時 晚上11時01分

港鐵提醒，除夕及新年期間，港鐵本地鐵路綫將於不同時段加密列車班次。在除夕夜，8 條本地鐵路綫（機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫來往羅湖及落馬洲站除外）以及 7 條輕鐵路綫（505、507、610、614P、615P、706 及751）將通宵行駛，港鐵巴士 506、K51 及 K54A 會延長服務時間。

除夕相關尾班車詳細開出時間如下：

落馬洲／皇崗口岸為24小時通關，旅客可乘搭東鐵綫往上水站轉乘九巴第276B或N73號線，或直接在宋皇臺道上落客區乘搭特別巴士第SP12號線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）返回內地。

深圳灣口岸六因除夕夜旅客清關服務改為24小時運作，專營巴士營辦商會於凌晨時段營運第NB2號和NB3號兩條特別巴士路線，分別提供往返元朗／天水圍和往返屯門的服務。除夕演唱會的旅客亦可乘搭屯馬綫往元朗站／天水圍站和屯門站，分別轉乘第NB2號和NB3號特別巴士路線前往深圳灣口岸。

此外，觀眾可乘搭啟德體育園於離場時段安排的跨境巴士服務返回內地，乘客需預先在營辦商的網上平台購票，離場時現場不設售票。

觀眾請留意場地廣播和「離場易」平台提供的實時資訊，以及經運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式、電台和電視台發放的最新交通消息。