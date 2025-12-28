基孔肯雅熱︱35歲女兩日一夜肇慶團中招 居於長亨邨 中心正聯絡39名團友

衞生署衞生防護中心表示，截至今日（28日）下午5時，錄得一宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名35歲女子，居於葵青長亨邨。初步調查顯示，她於12月20日至21日與家人參加旅行團到訪廣東省肇慶市，並曾在當地郊外環境被蚊子叮咬。

同行家人未有病徵 中心聯絡其餘團友

中心表示，患者在12月25日出現關節痛，翌日出現皮疹，並於昨日（27日）出現發燒，同日到瑪嘉烈醫院急症室求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。她的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。她有3名家居接觸者，曾一同參加旅行團到訪肇慶，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。中心會主動聯絡其餘39名同行團友，向其提供健康建議及醫學監察。

流行病學調查顯示，病人的住所和日常活動範圍與過去一個月內錄得的輸入或本地個案沒有重疊的地方，而她在潛伏期亦沒有前往青衣自然徑。由於病人在潛伏期曾到訪廣東省，亦跟香港過去一個月內錄得的個案沒有流行病學關連，中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案，會把個案通報廣東省衞生當局。