聖誕︱高鐵站迎返港人潮 北上家長讚內地使費平：仔女儲足精力返學

聖誕節連周末假期步入尾聲，入境處預料今天（28日）是假期入境高峰，大批北上港人帶同小朋友玩到最後一刻，下午才陸續返港。《星島頭條》記者中午抵達西九龍高鐵站，抵港大堂外有大批市民排隊出閘。據高鐵站屏幕顯示，約5至10分鐘便有一班從廣州、深圳、汕頭等城市抵港的列車。站內人頭湧湧，不少人一家大小拖着行李回家。有港鐵職員在場協助疏導人潮，現場秩序良好。有市民表示過關人流「可接受」，不用等太久即可出閘。

假期優先選內地 港人：既安全又便宜

帶兒子到東莞旅行的洪小姐表示，這次聖誕假期應兒子要求，帶他到珠海長隆飛船樂園遊玩，欣賞當地聖誕燈飾，享受節日氣氛。她對行程相當滿意，不但因為只花費約2,000元，與平時假期開銷相若，而且因提早預訂酒店及水上樂園門票，行程十分順暢，未受人流影響。她亦指，「這次旅行讓兒子好好休息，他明日上學會更有活力。」

到福建旅遊5日4夜的陳先生表示，自己假期會優先選擇內地，其次是留港，「現在內地城市變化很大，而且既安全又便宜」。他指福建隨着鐵路興建，交通越來越方便，加上當地景點和美食，例如西湖、鍋邊糊等，「是一個很值得再去的地方」。

至於到福建探親的吳小姐則表示，以往聖誕節有時會到泰國、台灣等地旅遊，但今年專程到內地探親及吃團年飯，並帶女兒到內地的遊戲室遊玩。她指內地花費比平常旅行少，「酒店、車費和消費一共只花3,000至4,000元」，加上地方遼闊，人流「可接受」，不會太擠逼。

旅客來港跨年 不擔心倒數人潮

除了港人結束聖誕假期，亦有內地旅客趁跨年來港旅遊。第3次來港的李小姐表示，感覺香港充滿活力，希望購買一些內地沒有的商品，這次旅程會逗留4至5天，慶祝跨年後離開，其間會到油尖旺區、維多利亞港等景點。她不擔心香港跨年人潮，認為「香港十分安全，即使稍有擁擠也沒所謂。」

記者：曾智華

攝影：蘇正謙