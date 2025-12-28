Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聖誕︱高鐵站迎返港人潮 北上家長讚內地使費平：仔女儲足精力返學

社會
更新時間：16:18 2025-12-28 HKT
發佈時間：16:18 2025-12-28 HKT

聖誕節連周末假期步入尾聲，入境處預料今天（28日）是假期入境高峰，大批北上港人帶同小朋友玩到最後一刻，下午才陸續返港。《星島頭條》記者中午抵達西九龍高鐵站，抵港大堂外有大批市民排隊出閘。據高鐵站屏幕顯示，約5至10分鐘便有一班從廣州、深圳、汕頭等城市抵港的列車。站內人頭湧湧，不少人一家大小拖着行李回家。有港鐵職員在場協助疏導人潮，現場秩序良好。有市民表示過關人流「可接受」，不用等太久即可出閘。

假期優先選內地 港人：既安全又便宜

帶兒子到東莞旅行的洪小姐表示，這次聖誕假期應兒子要求，帶他到珠海長隆飛船樂園遊玩，欣賞當地聖誕燈飾，享受節日氣氛。她對行程相當滿意，不但因為只花費約2,000元，與平時假期開銷相若，而且因提早預訂酒店及水上樂園門票，行程十分順暢，未受人流影響。她亦指，「這次旅行讓兒子好好休息，他明日上學會更有活力。」

到福建旅遊5日4夜的陳先生表示，自己假期會優先選擇內地，其次是留港，「現在內地城市變化很大，而且既安全又便宜」。他指福建隨着鐵路興建，交通越來越方便，加上當地景點和美食，例如西湖、鍋邊糊等，「是一個很值得再去的地方」。

至於到福建探親的吳小姐則表示，以往聖誕節有時會到泰國、台灣等地旅遊，但今年專程到內地探親及吃團年飯，並帶女兒到內地的遊戲室遊玩。她指內地花費比平常旅行少，「酒店、車費和消費一共只花3,000至4,000元」，加上地方遼闊，人流「可接受」，不會太擠逼。

旅客來港跨年 不擔心倒數人潮

除了港人結束聖誕假期，亦有內地旅客趁跨年來港旅遊。第3次來港的李小姐表示，感覺香港充滿活力，希望購買一些內地沒有的商品，這次旅程會逗留4至5天，慶祝跨年後離開，其間會到油尖旺區、維多利亞港等景點。她不擔心香港跨年人潮，認為「香港十分安全，即使稍有擁擠也沒所謂。」

記者：曾智華
攝影：蘇正謙

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
21小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
21小時前
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
影視圈
7小時前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
16小時前
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
影視圈
2025-12-27 11:00 HKT
有網民發現一間日式連鎖麵包店的職員在公廁內清洗麵包夾。
連鎖麵包店職員公廁洗麵包夾 網民怒轟寧願唔洗 店方回應指嚴重違反指引
社會
20小時前
台灣宜蘭7級地震｜港逾百市民報告震感 網民湧天文台FB講經歷 旺角吊燈搖晃 土瓜灣似火車經過門窗都震
01:45
台灣宜蘭7級地震｜港逾百市民報告震感 網民湧天文台FB講經歷 旺角吊燈搖晃 土瓜灣似火車經過門窗都震｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
飲食
6小時前
TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
影視圈
20小時前
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯 $8.8 星期一至日供應
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應
飲食
2025-12-27 10:00 HKT