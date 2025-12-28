Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台︱天氣未來兩日暫時回暖 元旦過後再轉涼一日急跌8度

社會
更新時間：07:07 2025-12-28 HKT
發佈時間：10:17 2025-12-28 HKT

天文台表示，一股東北季候風正為廣東沿岸帶來大致良好的天氣。本港地區今日天氣預測，大致天晴，日間乾燥。吹和緩東至東北風。展望未來一兩日天晴，早上仍然清涼，日間氣溫稍為回升及乾燥，內陸地區日夜溫差頗大。本周中期雲量較多。

天氣︱元旦後再度轉涼

天文台指，影響廣東沿岸的東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和，該區天氣持續晴朗乾燥，早上仍然清涼，日間氣溫稍為回升，內陸地區日夜溫差頗大。而一道雲帶會在本周後期覆蓋華南。預料一股季候風補充會在本周後期抵達華南沿岸，該區天氣再度轉涼。

根據天文台九天天氣預報，周二最高氣溫可回升至22度，周三除夕氣溫約18至22度。周五（1月2日）大致多雲，早上相當清涼，氣溫會跌至最低14度，比元旦日最高氣溫急跌8度。較清涼天氣會維持兩日，下周日始稍為回暖。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
16小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
17小時前
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
影視圈
2025-12-27 11:00 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
11小時前
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯 $8.8 星期一至日供應
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應
飲食
2025-12-27 10:00 HKT
有網民發現一間日式連鎖麵包店的職員在公廁內清洗麵包夾。
連鎖麵包店職員公廁洗麵包夾 網民怒轟寧願唔洗 店方回應指嚴重違反指引
社會
16小時前
27歲一線男星驚傳孭逾千萬巨債 被法院「限制消費」 認經濟能力不足無力償還
27歲一線男星驚傳孭逾千萬巨債  被法院「限制消費」  認經濟能力不足無力償還
影視圈
12小時前
飲茶點心「呃秤」引熱議 份量變少4粒變3粒 腸粉呃得最蠱惑 網民點出一問題更勞氣
飲茶點心「呃秤」引熱議 份量變少4粒變3粒 腸粉呃得最蠱惑 網民點出一問題更勞氣
飲食
21小時前
TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
影視圈
16小時前
專家分析長者性需求被忽視。中新社
高齡HIV︱北京8旬翁與保母發生性關係染病 專家：長者性需求被忽視
即時中國
2025-12-27 11:35 HKT