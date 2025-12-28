天文台︱天氣未來兩日暫時回暖 元旦過後再轉涼一日急跌8度

天文台表示，一股東北季候風正為廣東沿岸帶來大致良好的天氣。本港地區今日天氣預測，大致天晴，日間乾燥。吹和緩東至東北風。展望未來一兩日天晴，早上仍然清涼，日間氣溫稍為回升及乾燥，內陸地區日夜溫差頗大。本周中期雲量較多。

天氣︱元旦後再度轉涼

天文台指，影響廣東沿岸的東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和，該區天氣持續晴朗乾燥，早上仍然清涼，日間氣溫稍為回升，內陸地區日夜溫差頗大。而一道雲帶會在本周後期覆蓋華南。預料一股季候風補充會在本周後期抵達華南沿岸，該區天氣再度轉涼。

根據天文台九天天氣預報，周二最高氣溫可回升至22度，周三除夕氣溫約18至22度。周五（1月2日）大致多雲，早上相當清涼，氣溫會跌至最低14度，比元旦日最高氣溫急跌8度。較清涼天氣會維持兩日，下周日始稍為回暖。