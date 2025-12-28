天文台︱元旦過後再轉涼一日急跌8度 天文台調低氣溫預測 周五、周六僅13度

天文台今日（12月28日）表示，乾燥的東北季候風正為廣東沿岸帶來大致良好的天氣。正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至百分之七十以下。未來一兩日天晴，早上仍然清涼，日間氣溫稍為回升及乾燥，內陸地區日夜溫差頗大。本周中期雲量較多。

天氣︱元旦後再度轉涼

天文台指，影響廣東沿岸的東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和，該區天色大致良好，早上仍然清涼，日間氣溫稍為回升及乾燥，內陸地區日夜溫差頗大。而一股偏東氣流會在除夕逐漸影響華南沿岸，該區雲量增多。預料一股東北季候風會在元旦晚上抵達沿岸地區，該區北風增強，隨後兩三日氣溫顯著下降，內陸地區寒冷。

根據天文台今日早上的九天天氣預報最新一報，周二最高氣溫可回升至24度，周三除夕氣溫約18至21度。

元旦日過後，天氣會顯著轉涼，周五（1月2日）早晚相當清涼，大致多雲，氣溫會跌至最低13度，比元旦日最高氣溫急跌8度；周六同樣最低氣溫只有13度。兩日最低氣溫，都比天文台對上一報低1度。較清涼天氣會維持兩日，下周日始稍為回暖。