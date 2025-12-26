聖誕．大棠紅葉︱市民戴聖誕帽襯楓葉 汲取經驗較遲上山 讚景色勝舊年

聖誕節拆禮物日（Boxing Day），元朗大棠楓香林吸引不少市民及遊客專程上山賞紅葉。漁護署最新公布的紅葉指數為「黃色」，現場所見，上山沿路有不少楓樹開始「轉黃」，部分已經呈現紅色，層層疊疊的楓葉為冬日增添浪漫氣氛。下午上山人流不多，每到一棵紅葉樹下，都會聚集許多攝影愛好者、情侶及一家大小打卡，感受一下「紅葉秘境」。

元朗母子行山賞楓 稍後再摘士多啤梨

元朗居民何太帶同兩個兒子前來觀賞紅葉。她表示，雖然紅葉未完全轉紅有點可惜，但賞楓路上認識到新朋友亦覺開心，「今日（楓葉）都有少少紅，風景都靚，最開心係認識到新朋友同佢兩隻狗狗，上山都唔會覺得攰，一齊跑跑跳跳，好有氣氛」。她笑言今天的行程豐富，「早上外出看電影和吃午飯，下午便帶他們行山看紅葉，稍後會去摘士多啤梨，歡度聖誕節。」

何太指，大棠楓香林的路線容易行走，「約一個鐘左右，沿途大家可以休息，適合一家大細，加上係小朋友鍾意嘅活動」。主動提出要看紅葉的何小朋友亦稱，趁着假期，加上天氣轉涼，故提議媽媽一起行山。親眼見到後，他更加喜歡看紅葉，日後也想到其他地方欣賞楓葉。

行山路線較輕鬆 專程帶狗仔放電

為配合聖誕節戴上聖誕帽的江女士亦大讚氣氛不錯，認為相比去年，今年的紅葉「的確靚咗，更紅、更靚」。她汲取去年經驗後，今年特意遲些上山，「舊年可能早咗到，今年趁住聖誕假期上嚟，紅葉真係靚好多。從元朗嗰邊上山，最前面都有幾棵樹顏色紅啲，暫時最紅係一棵細細棵嘅，已經好靚」。

江女士也認為這條賞楓路線並不難，眼見有不少一家大小及放假的外傭上山，亦計劃明年再到訪楓香林。

正在學習拍攝的吳先生也趁着假期上山，影紅葉練習。他透露不時會到大棠欣賞紅葉，「今年的紅葉so far so good，有好有不好，沒有去年那麼密集，加上今天天色較陰暗。對比日本、台灣的紅葉，他認為香港的品種不一樣，各有各好，「好像日本的楓葉顏色較豐富。」

帶同愛犬上山的陳先生亦表示，上山路線輕鬆，笑言上山主要是為狗仔打卡，「都係特登影狗，其實人唔重要，因為佢剛病癒，想畀佢可以跑跑跳跳，放一放電」。他亦透露曾到加拿大欣賞楓葉，相比之下，香港的顏色不算特別豔，不過仍可接受。

記者：何姵妤

攝影：陳浩元