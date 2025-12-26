天文台｜今早市區氣溫最低約13度 12.27氣溫稍微回升 最低氣溫15 ℃

天文台表示，受一股東北季候風影響，本港今早相當清涼，氣溫普遍較昨日低四至六度。市區氣溫最低約13度，新界再低兩三度。明早天氣仍然清涼，最低氣溫只有15度，但最高氣溫則回升至2字頭，下周二(30日)最高氣溫更升到24度。

天文台指乾燥東北季候風會在未來數天為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣，該區早上清涼，內陸地區日夜溫差頗大。根據天文台的9天天氣預報，明天氣溫介乎15至21度，天氣乾燥。早晚清涼。周日(28日)最低氣溫再度回升至16度，最高氣溫則有22度。天文台又預料一道雲帶會在下週中期影響華南沿岸，該區雲量較多，氣溫稍為回升。而一股季候風補充會在下周後期抵達華南，該區早上天氣清涼。

根據天文台的9天天氣預報，除夕當日氣溫19至22度，大致多雲，日間短暫時間有陽光。元日當日最低氣溫稍微回落1度至18度，最高氣溫同樣有22度，大致多雲，日間短暫時間有陽光。

本港地區今日大致多雲，天氣乾燥，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約17度。吹和緩至清勁北至東北風。

展望週末至下週初天晴，早上仍然清涼，內陸地區日夜溫差頗大。下週中期氣溫稍為回升。