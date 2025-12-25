Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聖誕︱粵車南下「駕到」 車主讚行程自由 能帶動香港經濟

社會
更新時間：19:30 2025-12-25 HKT
發佈時間：19:30 2025-12-25 HKT

「粵車南下」入境市區措施本月23日起實施，適逢聖誕節假期，不少内地車主自駕來港消費。《星島頭條》記者今午（25日）在海港城海運大廈露天停車場觀察，現場至少有5輛掛有「FT」專屬車牌的廣東車輛停泊。有來自江門的車主表示，以往來港後多靠巴士或的士出行，費用高昂且不便，如今能直接駕車入港，行程更自由，未來會繼續自駕來港。

粵車南下車主：香港路窄車位細

來自江門的郭先生一行約7人自駕來港，計劃在港停留兩天，主要在海港城一帶購物，並感受香港聖誕氣氛。他表示，以往來港後多靠巴士或的士出行，費用高昂且不便，如今能直接駕車入港，行程更自由，「現在實行粵車南下之後，兩邊交通更方便了，還能帶動香港的經濟。」

談到粵車南下的申請過程，郭先生指是由朋友代辦，整體順暢。他亦坦言，在港駕駛左軚車確有不習慣之處，香港道路較窄，交通規則不同，停車位也比較狹小，起初會感到困擾，但事前已在網上查閱資料做好準備。他表示，若有時間，未來仍會繼續自駕來港，「和一群朋友自駕過來，肯定開心。」

記者：蔡思宇

攝影：何君健

