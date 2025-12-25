聖誕︱慈母做足功課帶女兒廣州度假一周 退休婦江門浸溫泉享受人生

今日（25日）是聖誕節假期首日，不少港人選擇北上旅遊消費，歡度佳節。《星島頭條》記者於上水站外觀察，發現不少人拖着行李箱，等候前往羅湖或落馬洲方向的列車。有一家大細計劃在內地逗留4日3夜，最長有家庭擬遊玩一星期；亦有退休人士趁着假期報名內地旅行團。

聖誕︱市民北上度佳節 上水站人頭湧湧

相約朋友在廣州塔吃飯逛街的張女士指，自己是家庭主婦，剛好女兒幼稚園放假，便帶她到內地度假一星期。她又指，平日會安排出國過聖誕，今年則因應朋友邀約，改為在廣州慶祝，自己對廣州環境也尚算熟悉，行程也已經與朋友計劃妥當，因此不擔心人流過多。

家住港島的張小姐指，由於工作限制，只能安排當天往返羅湖慶祝聖誕。她計劃在內地用餐及逛聖誕市集，並特意帶同手推車購物，也會在內地購買女兒的聖誕禮物。雖然她知道羅湖口岸會人山人海，但認為羅湖餐廳選擇充足，「去到邊間就食邊間」，因此沒有提前預訂位。

聯同家人北上的蔡小姐表示，今年聖誕節會在廣州及中山慶祝，行程為4日3夜。她打算帶兒子遊玩機動遊戲，並享用聖誕大餐，花費不設上限。她透露，一家人將乘坐班次頻密的旅遊巴直達中山，但仍擔心在羅湖口岸可能因人潮過多而延誤行程。不過，酒店已提前預訂，且沒有安排固定活動，因此即使晚到中山也不影響行程。

退休婦夥友人三日兩夜江門浸溫泉

已退休的成女士表示，今年聖誕節與朋友參加三日兩夜江門溫泉旅行團，團費低於1,000元，「同平時差不多」，並無因節日而加價。她笑言，退休後「可以隨時去旅行」，因此特別享受這類即興節日行程。

記者：曾智華

攝影：吳艷玲