聖誕．持續更新︱長假期入境高峰日 截至上午10時逾17萬人次出入境 機場最為繁忙

社會
更新時間：11:23 2025-12-28 HKT
發佈時間：11:23 2025-12-28 HKT

聖誕節假期是出入境的高峰，入境處早前預計，聖誕節當日（12月25日）是陸路出境最繁忙的日子。《星島頭條》將持續更新假期期間各口岸出入境情況。

聖誕｜12月28日出入境人數

【11:30】周日是長假期最後一天，入境處早前預計周日是入境高峰，全日料有69.5萬人次入境。12月28日截至上午10時，共有173,283人次經各口岸出入境。其中有75,681人次入境，各關口之中以機場最為繁忙。

聖誕｜12月27日出入境人數

【22:20】入境處表示，截至晚上9時，逾47.3萬人次出境，約32.6萬為香港居民；入境人次逾55.1萬，逾36萬是香港居民、約18.7萬為旅客。口岸方面，最多人經羅湖出境，最多人經落馬洲支線口岸入境。

【17:45】入境處表示，截至下午4時，共有61.5萬人經各口岸出入境，當中有約31.2萬人次離境，約30.3萬人次入境。逾25萬港人離境，分別有12.5萬內地客及14.6萬港人入境。最多人使用羅湖口岸出入境，錄得約5.4萬人出境，當中港人佔約4.9萬人；亦有近10萬人經落馬洲管制站出入境；機場出入境人次則有9萬。

【11:45】入境處表示，截至今早10時，共有19.6萬人經各關口出入境，分別有約9.8萬人出境、逾9.7萬人入境。入境處錄得近8.2萬港人離境，3.8萬內地客入境。口岸使用情況方面，共有2.6萬人經機場出境，當中港人佔逾2萬；羅湖口岸、深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸均有逾1.2萬人次出境；西九龍高鐵站則有約1萬人北上。

聖誕｜12月26日出入境人數

12月26日全日逾118萬人次經各管制站出入境，出境人次約55.8萬，約43.6萬是為香港居民；入境人次約62.2萬，當中包括約12.4萬旅客。聖誕節及「拆禮物日」兩日假期合計，本港出入境人次逾243.4萬，出境人次約135.3萬，約110萬為香港居民；入境人次亦達約108萬，約25.5萬為旅客。

【22:00】入境處表示，截至晚上9時，逾98.9萬人次經各管制站出入境，其中約52.5萬人次出境，約46.4萬人次入境。逾41.9萬人次香港居民出境，當中逾36萬人次經陸路口岸北上。

【17:30】入境處表示，截至今日下午4時，共有62.7萬人經各口岸出入境。出境方面，共有41.9萬人離境，當中錄得35.8萬港人；入境方面，共有20.8萬人，其中分別有近12.4萬港人、5.3萬內地客。羅湖口岸最繁忙，錄得10.6萬人出入境，離境人數佔約7.2萬人；另有9.7萬人使用落馬洲支線出入境；其次為機場、深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸，分別錄得9.5萬人、8.3萬人、8.1萬人出入境。

【11:45】入境處表示，截至今日上午10時，共有19.5萬人經各關口出入境，分別有13.8萬人出境、5.7萬人入境。入境處錄得逾12萬港人出境，近1.4萬內地旅客入境。最多港人經機場出境，佔約2.2萬人；其次為羅湖口岸，逾1.6萬港人出境；西九龍高鐵站和落馬洲支線口岸各有逾1.5萬港人出境。

聖誕︱12月25日出入境人數

【22:00】入境處表示，截至今晚9時，共有109.8萬人次經各管制站出入境，其中75.1萬人次出境、34.8萬人次入境。出境方面，共有64.4萬香港居民出境，最多港人經羅湖口岸出境，佔13.1萬，其次是落馬洲支線口岸，有12.4萬人次。入境方面，羅湖口岸同樣最繁榮，有6.5萬人次入境，其次是落馬洲支線口岸，為5.8萬人次。

【17:45】入境處表示，截至下午4時，共有近80.5萬人經各管制站出入境，分別有61.8萬人次出境、18.6萬人次入境。逾6.4萬內地旅客入境香港，出境港人佔約56.4萬人。羅湖口岸最繁忙，有近15萬人次使用，當中錄得11.2萬港人出境。另有逾14萬人經落馬洲支線出入境，其次分別為深圳灣口岸與港珠澳大橋口岸。至於入境方面，最多人經機場入境，有3.6萬人次；其次有3.1萬人次經羅湖口岸入境。

【11:40】入境處數字顯示，截至早上10時，共有284,700人次出入境。其中單計香港居民出境，有215,812人次。羅湖關口有48,045人次使用，最為繁忙。

入境處預計，今個聖誕節及元旦假期，會有約1,152萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。其中陸路出境較為繁忙的日子為12月25日；而入境則為12月28號（星期日）。假期期間，羅湖、落馬洲支線及深圳灣會是三個最繁忙的管制站，預計每日平均分別約有225,000、201,000和161,000人次出入境。

相關新聞：

聖誕︱崔定邦：港人長假期出遊需求火熱 除夕取消煙花無礙旅客訪港 酒店入住率達九成多

聖誕新年｜入境處處長郭俊峯視察各管制站 要求員工全力以赴 確保通關暢順有序
 

