聖誕．持續更新︱截至晚上9時 近110萬人次出入境 七成人離境 羅湖口岸最繁忙

今日（25日）是聖誕節長假期開始第一天，入境處預計，今日是陸路出境最繁忙的日子。

聖誕︱12月25日出入境人數

【22:00】入境處表示，截至今晚9時，共有109.8萬人次經各管制站出入境，其中75.1萬人次出境、34.8萬人次入境。出境方面，共有64.4萬香港居民出境，最多港人經羅湖口岸出境，佔13.1萬，其次是落馬洲支線口岸，有12.4萬人次。入境方面，羅湖口岸同樣最繁榮，有6.5萬人次入境，其次是落馬洲支線口岸，為5.8萬人次。

【17:45】入境處表示，截至下午4時，共有近80.5萬人經各管制站出入境，分別有61.8萬人次出境、18.6萬人次入境。逾6.4萬內地旅客入境香港，出境港人佔約56.4萬人。羅湖口岸最繁忙，有近15萬人次使用，當中錄得11.2萬港人出境。另有逾14萬人經落馬洲支線出入境，其次分別為深圳灣口岸與港珠澳大橋口岸。至於入境方面，最多人經機場入境，有3.6萬人次；其次有3.1萬人次經羅湖口岸入境。

【11:40】入境處數字顯示，截至早上10時，共有284,700人次出入境。其中單計香港居民出境，有215,812人次。羅湖關口有48,045人次使用，最為繁忙。

入境處預計，今個聖誕節及元旦假期，會有約1,152萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。其中陸路出境較為繁忙的日子為12月25日；而入境則為12月28號（星期日）。假期期間，羅湖、落馬洲支線及深圳灣會是三個最繁忙的管制站，預計每日平均分別約有225,000、201,000和161,000人次出入境。

