Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聖誕︱截至今午4時 逾61.8萬人次離境 羅湖關口佔11.8萬人最繁忙

社會
更新時間：11:48 2025-12-25 HKT
發佈時間：11:48 2025-12-25 HKT

今日（25日）是聖誕節長假期開始第一天，入境處預計，今日是陸路出境最繁忙的日子。

聖誕︱12月25日出入境人數

【17:45】入境處表示，截至下午4時，共有近80.5萬人經各管制站出入境，分別有61.8萬人次出境、18.6萬人次入境。逾6.4萬內地旅客入境香港，出境港人佔約56.4萬人。羅湖口岸最繁忙，有近15萬人次使用，當中錄得11.2萬港人出境。另有逾14萬人經落馬洲支線出入境，其次分別為深圳灣口岸與港珠澳大橋口岸。至於入境方面，最多人經機場入境，有3.6萬人次；其次有3.1萬人次經羅湖口岸入境。

【11:40】入境處數字顯示，截至早上10時，共有284,700人次出入境。其中單計香港居民出境，有215,812人次。羅湖關口有48,045人次使用，最為繁忙。

入境處預計，今個聖誕節及元旦假期，會有約1,152萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。其中陸路出境較為繁忙的日子為12月25日；而入境則為12月28號（星期日）。假期期間，羅湖、落馬洲支線及深圳灣會是三個最繁忙的管制站，預計每日平均分別約有225,000、201,000和161,000人次出入境。

相關新聞：

聖誕︱崔定邦：港人長假期出遊需求火熱 除夕取消煙花無礙旅客訪港 酒店入住率達九成多

聖誕新年｜入境處處長郭俊峯視察各管制站 要求員工全力以赴 確保通關暢順有序
 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
01:37
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
影視圈
3小時前
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
01:37
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
影視圈
3小時前
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
旅遊
7小時前
阮小儀結婚｜「黃金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重傷 爆喊指「次次衰畀第三者」
阮小儀結婚｜「黃金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重傷 爆喊指「次次衰畀第三者」
影視圈
4小時前
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
60歲雪梨外形突變佬味濃？通波仔後狀態曝光 傳經濟拮据獲徐少強兄弟接濟曾霸氣反擊
60歲雪梨外形突變佬味濃？通波仔後狀態曝光 傳經濟拮据獲徐少強兄弟接濟曾霸氣反擊
影視圈
9小時前
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
影視圈
2025-12-24 15:07 HKT
太子站跌電話直插路軌 搖控手機錄下「謎之畫面」 港男節日超奇遇：估唔估到影緊咩？
太子站跌電話直插路軌 搖控手機錄下「謎之畫面」 港男節日超奇遇：估唔估到影緊咩？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
張栢芝平安夜激罕床上翻滾晒低胸豐滿上圍  滿面唇印神情嫵媚  高呼「親我」極火辣
張栢芝平安夜激罕床上翻滾晒低胸豐滿上圍  滿面唇印神情嫵媚  高呼「親我」極火辣
影視圈
7小時前
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
影視圈
21小時前