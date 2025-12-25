聖誕︱今早截至10時 逾21萬香港居民離境 羅湖關口最繁忙
今日（25日）是聖誕節及元旦長假期開始第一天，入境處預計，今日是陸路出境最繁忙的日子。
聖誕︱12月25日出入境人數
【11:40】入境處數字顯示，截至早上10時，共有284,700人次出入境。其中單計香港居民出境，有215,812人次。羅湖關口有48,045人次使用，最為繁忙。
入境處預計，今個聖誕節及元旦假期，會有約1,152萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。其中陸路出境較為繁忙的日子為12月25日；而入境則為12月28號（星期日）。假期期間，羅湖、落馬洲支線及深圳灣會是三個最繁忙的管制站，預計每日平均分別約有225,000、201,000和161,000人次出入境。
