聖誕長假期各口岸「打蛇餅」 深圳灣大橋現車龍 港鐵調整東鐵綫列車班次

聖誕節長假期今日（25日）開始，警方於社交平台提醒，各口岸現時繁忙，深圳灣人流較多，其中深圳灣大橋已現車龍，請市民耐心等候。

聖誕︱西九龍高鐵站人頭湧湧 港鐵調整東鐵綫列車班次

另一邊廂，西九龍高鐵站中午亦人頭湧湧，不少市民都選擇在假期北上內地，當中往廣州南、深圳北、福田的高鐵列車部分班次門票經已售罄。

港鐵中午約12時半亦表示，因應假日出行高峰，目前使用落馬洲支線管制站人數眾多，為配合關口人潮管制措施，東鐵綫的個別列車班次會作出調整，請乘客留意列車的終點站。東鐵綫車站已加派人手協助乘客。請乘客為行程預留時間。