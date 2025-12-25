啟德郵輪碼頭招標引入KPI 江玉歡提醒勿過度規限營運商 應給予創意發展空間

政府就營運和管理啟德郵輪碼頭的下一份租約公開招標，為加強監察碼頭營運商表現，當局在租約中引入4個關鍵績效指標（KPI），營運商不達標須賠款。有立法會議員建議，應將營運商能否開拓更多郵輪路線都納入評核。立法會議員江玉歡則認為，以KPI限制營運商時要當心，應予空間他們發揮。

江玉歡指郵輪碼頭成功與否 取決於地理位置、配套等

江玉歡今日（25日）在電台節目表示，世界各地設立KPI，主要用作評估郵輪碼頭或海港的營業額、環境表現等，作為續約參考，而非用以限制營運商的經營自由。她指出，若每年硬性規定提交KPI數據，會對營運商造成壓力，「一係唔好放手俾人搞，放手俾人搞，就要俾人空間和靈活度」。她認為，郵輪碼頭是否成功，取決於地理位置是否吸引，以及配套是否完善，應讓營運商有空間發揮創意。

她亦提到，啟德郵輪碼頭目前最大問題是泊車位不足，尤其是旅遊巴士車位；同時應提供更優質的旅遊配套，讓旅客落船後即可參與多元活動，而不僅限於前往廟街或購物點。她指出，碼頭面積過大可能反而窒礙發展，增加營運商的開支。啟德郵輪碼頭未計商業部分，僅操作範圍已達3萬多平方米，營運商需承擔維修及保養，投入資金不少。

她認為，郵輪碼頭應以郵輪和乘客為核心，並比喻：「郵輪碼頭就好似一隻乳豬，船和乘客就係肉，其他嘢就係豬頭骨，係搭架啫」。她舉例指海運碼頭周邊設有高級商店，成功吸引遊客消費。政府應思考啟德郵輪碼頭及整個郵輪業在香港旅遊發展中的定位，究竟旨在吸引區域短途旅客，還是國際高端客源。究竟未來十年、二十年旅遊業藍圖是「靠人多、單價低；還是靠及特色，人少但單價高」。

立法會議員梁熙在同一電台節目表示，國際郵輪協會指從2023年到2028年，郵輪業會有一個很大增長，2023年全世界全球3200萬人次參與郵輪旅遊，到2028年將達4000萬人次，2026年會開始進入第二個黃金發展的10年，這是一個很大的機遇。其次是國家移民管理局於去年中宣布，在沿海所有郵輪口岸全面實施外國旅遊團乘坐郵輪入境免簽證政策。香港應抓緊這個機遇，利用郵輪實現一程多站；加上明年4月開始，大型郵輪鼓浪嶼號會以啟德郵輪碼頭作為母港，將會為香港帶來很多旅客。

其中一個KPI，包括每年郵輪停泊次數最少85次；每年非郵輪活動次數最少13次；每年非郵輪活動的訪客人數，最少要達6,500人次。他認為，這項KPI不難達到，而在非旅遊旺季，啟德郵輪碼頭有條件及空間，可以搞車展或中醫養生體驗館，增加客流。他又建議，應將營運商能否開拓更多元化郵輪路線都納入評核。

