聖誕天氣｜天文台特別天氣提示：氣溫普遍較昨日低6至8度 明早市區再跌至約13度 新界普遍寒冷

社會
更新時間：11:32 2025-12-25 HKT
發佈時間：11:32 2025-12-25 HKT

天文台指出，受東北季候風影響，本港今日（12月25日）天氣顯著轉涼。正午時分，氣溫普遍較昨日低6至8度。預料今晚氣溫會進一步下降，明日早上市區氣溫在13度左右，新界普遍寒冷。市民請留意天氣變化，注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。此外，強烈季候風信號於早上11時45分發出。

天氣︱天文台：明日早上天氣相當清涼

受一股東北季候風影響，明日早上天氣相當清涼，內陸地區寒冷。而乾燥的季候風會在周末至下周初持續影響廣東，該區天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差頗大。預料季候風補充會在下周中至後期影響華南沿岸，該區雲量增多。

