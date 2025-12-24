Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麻疹︱再增一宗輸入 外藉男嬰確診母親同中招 二人居麗安邨曾到巴基斯坦

社會
更新時間：20:27 2025-12-24 HKT
發佈時間：20:27 2025-12-24 HKT

衞生署衞生防護中心今日（24日）正調查一宗由外地傳入的麻疹個案，涉事女病人為外藉香港居民，是昨日（23日）公布的7個月大男童的母親。中心提醒對麻疹未具備免疫力的市民外遊前應確保完成接種兩劑麻疹疫苗，以減低受感染風險。據了解，兩名患者早前曾到巴基斯坦。

最新個案涉及一名22歲女病人，居於深水埗麗安邨，她自12月18日起出現發燒，但沒有其他病徵，她亦沒有求診。由於其子經檢測後證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應，中心在進行個案追蹤和流行病學調查時發現女病人出現病徵，遂安排她入院進行檢測。她的臨床樣本經檢測後證實亦對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應，正在瑪嘉烈醫院接受隔離治療，現時情況穩定。

已聯絡曾在12月19日同一時段訪該私家診所的接觸者

女病人於10月1日至12月16日逗留在外地，整個潛伏期都不在香港，故被列為外地輸入個案。流行病學調查顯示，女病人不曾接種麻疹疫苗。

由於上述兩名有流行病學關連的病人曾於12月19日到過一間私家診所，中心已聯絡曾在12月19日同一時段到訪該私家診所的接觸者，以找出是否涉及高危人士，並評估他們對麻疹是否具備免疫力，及安排未具備免疫力的接觸者接種麻疹疫苗，暫時沒有發現接觸者中有孕婦、免疫力弱或一歲以下嬰兒，亦沒有接觸者出現麻疹病徵。中心會繼續對相關接觸者進行醫學監察，並要求相關私家診所負責人如發現出現麻疹病徵的人士，應向中心報告，以便中心跟進。中心的調查仍然繼續。

相關新聞:

麻疹．外地輸入︱7個月大男童確診 父母均未接種疫苗 母親發燒待檢測

 

 

