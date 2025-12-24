涉不滿被指指點點教路 的士司機否認粗口罵客「你咪X嘈」 下周一裁決

八旬的士司機上年9月凌晨涉嫌在接載乘客時，不滿乘客對行駛路線指指點點，遂以粗口辱罵乘客，及後拒絕提供車費收據。的士司機今（24日）早在九龍城裁判法院否認無禮貌及不守規矩等兩項傳票罪，案件隨即開審。乘客庭上供稱，被告曾表示：「你咪X嘈啦，我大X把錢，我唔會收多你一蚊」。被告自辯時否認以粗言穢語辱罵對方，並解釋因打印設備無紙才未提供收據。暫委裁判官梁蘊莊將案件押後至下周一裁決。

被告甄根海沒有律師代表，親自應訊，否認拒絕發出的士車費收據，以及無禮貌及不守規矩兩罪。

16歲吳姓乘客供稱，上年9月21日凌晨2時許，在深水埗欽州街乘搭被告駕駛的的士，要求前往麗閣邨，當吳指示被告前往的路線時，被告則回應「你咪X嘈，我識行」。及後，吳兩度要求被告加速，惟被告斥吳「你咪X嘈啦，我大X把錢，我唔會收多你一蚊」。

吳認為被告是故意不加速，遂要求改往深水埗警署。吳到達警署後報案，吳要求被告先停止的士計程錶，當時車資為約66元。惟被告不但未有理會，更以粗言穢語辱罵吳，吳交付100元後要求被告提供收據，惟被告表示未能提供收據。

被告自辯時表示，吳在警署外「發爛渣」並要求收據，被告解釋因打印設備沒有紙，所以未能提供。被告另否認以粗口辱罵吳「我都唔講粗口」，更否認曾聲稱自己「大把錢」，坦然「（若果）大把錢，我唔洗做啦，捱更抵夜，大把錢，去瞓覺啦」。

案件編號：KCS 1073、1074/2025

本報記者

