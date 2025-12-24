7男涉串謀詐騙及洗黑錢逾300萬被控17罪  1人缺席提堂 法庭發拘捕令

7名男子涉於2023年串謀其他人詐騙及分別「洗黑錢」共約324萬元，當中21歲男電工疑與他人合謀冒充某些即時通訊帳戶被入侵的擁有人，再向該些帳戶的聯絡人索取金錢。該7男被控串謀欺詐及洗黑錢等共17項控罪，今（24日）於觀塘裁判法院提堂，惟涉案21歲電工缺席聆訊，法庭遂發出拘捕令；其餘被告則暫毋須答辯，以待警方進一步調查。署理主任裁判官鍾明新押後案件至1月21日再訊，其中兩名被告須還柙，其餘4人獲准保釋。

被告依次為21歲電工謝卓宏、21歲無業祝正臻、34歲送貨工人袁子軒、31歲司機何悅河、24歲地盤工人車𣐀𣜠、29歲無業杜柏賢及26歲無業羅德亮。

謝卓宏被控1項串謀欺詐及1項串謀洗黑錢罪，指他約於2023年10月7日至11月27日連同張清元、卓子豪、李智聰和其他身份不詳人士串謀詐騙即時通訊帳戶被入侵的人士的聯絡人，即冒充該帳戶擁有人及向聯絡人索取金錢，致使聯絡人以存款或轉帳方式支付款項；及串謀上述人士一同處理犯罪得益。

謝另被控2項管有他人身分證及1項管有危險藥物罪，指他於2023年12月13日在元朗八鄉大窩村某村屋無合法權限或合理辯解而管有屬於馮皓男和鄧梓邦的身分證；及管有4.81克草狀大麻。

祝被控3項洗黑錢罪，涉處理約109萬元犯罪得益；袁被控2項洗黑錢罪，涉款約64.6萬元；何被控1項洗黑錢罪，涉款約10.9萬元；車被控3項洗黑錢罪，涉款約55.8萬元；杜被控1項洗黑錢罪，涉款約52.1萬元；羅被控2項洗黑錢罪，涉款約32.2萬元。

謝今缺席聆訊，法庭發出拘捕令通緝。其餘6名被告則毋須答辯，當中祝和杜須還柙，其餘4人則獲准保釋候訊，期間不准離港、須每星期到警署報到及不得接觸控方證人，惟羅另涉他案仍在服刑當中。

案件編號：KTCC2453/2025

法庭記者：王仁昌

