涉向警方訛稱自製炸彈威脅市民安危 25歲清潔工疑因精神問題留院缺席聆訊

25歲男清潔工昨日涉嫌向警方報案時，訛稱自己製造了一枚炸彈威脅市民安危，被控虛報有人犯罪。案件今（24日）早上在西九龍裁判法院首次提堂，控方透露被告因身體不適及精神狀況等問題在明愛醫院留醫，申請將案件押後至12月30日再訊，待被告出院後處理案件，獲裁判官朱文瀚批准，期間被告還柙候訊。

被告譚卓稀，報稱清潔工人，被控虛報有人犯罪。控罪指，他於2025年12月23日，在長沙灣海達邨海華樓某室明知地向警務人員，即警察通訊主任曾灝恩，虛報有人犯罪，即譚製造了一枚炸彈威脅香港市民的生命。

案件編號：WKCC5938/2025

法庭記者：黃巧兒

