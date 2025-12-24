聖誕天氣｜平安夜大致天晴日間溫暖 明日稍後時間顯著轉涼 一日急跌9度
更新時間：09:26 2025-12-24 HKT
發佈時間：09:26 2025-12-24 HKT
發佈時間：09:26 2025-12-24 HKT
聖誕天氣｜天文台今日（12月24日）表示，東北季候風正影響廣東沿岸，該區天色大致良好。本港地區今日天氣預測，大致天晴。日間溫暖，市區最高氣溫約24度，新界再高兩三度。晚上部分時間多雲。吹和緩東北風。
展望明日轉吹北風，天氣轉涼，稍後氣溫下降至最低15度，比今日最高氣溫低9度。聖誕節翌日最低約14度。周末期間天晴，早上仍然清涼，內陸地區日夜溫差較大。
天文台補充，廣東沿岸今日天色大致良好，日間溫暖。預料一股東北季候風補充會在明早抵達華南沿岸，聖誕節假期該區雲量增多，氣溫逐步下降，早上相當清涼，內陸地區寒冷。受乾燥的季候風影響，周末至下周初華南天氣普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。而一道雲帶會在下周中期覆蓋南海北部。
最Hit
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
2025-12-23 09:45 HKT
買樓收租屬不智投資｜曾智華
22小時前