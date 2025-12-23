兩老婦墮電騙失12萬元  34歲無業漢欲故技重施被捕  認3項串謀詐騙罪明年1月初判刑

兩名老婦前年12月接獲陌生人來電，訛稱他們的孫兒及兒子被拘留警署需保釋金，其中兩名老婦不虞有詐共交出12萬元。騙徒同月故技重施，致電另一名老婦索款10萬元，交收之際遭老婦親人撞破，警方及後將前來收款的34歲男子拘捕，他在警誡下聲稱因欠債才犯案，從涉案3次收款中僅獲3700元報酬。被告今（23日）早上在區域法院承認3項串謀詐騙罪，暫委法官黃士翔將案件押後至明年1月8日判刑，待取被告的背景報告，期間被告還柙候懲。

34歲被告余志發，報稱無業，承認3項串謀詐騙罪。控罪指，他於2023年12月7日至9日，分別3日在香港，與其他身分不詳的人一同串謀詐騙姓陳、姓王女事主及一名老婦，即不誠實地虛假地表示他們的兒子或孫兒需要金錢，從而誘使他們分別交出現金港幣6萬及兩筆10萬元款項。

辯方求情時指，被告沒有刑事定罪紀錄，今次事件屬初犯。若非被告在警誡錄影會面中和盤托出，根本沒有其他證據指證被告的其中一次犯案。被告對其行為感到後悔，明白其角色在電騙案中是不可或缺，惟望法庭考慮被告非主謀及核心的詐騙集團成員，最後一次犯案時當場被捕，該事主沒有損失任何款項。辯方續稱，明白控方一般對電騙案有加刑申請，仍望法庭儘量輕判。

案情指，87歲陳姓女事主在2023年12月6日接到陌生來電，對方訛稱陳的孫兒被警方拘留，需6萬元保釋金。被告翌日（7日）下午到陳的住所取得2萬元後，向陳表示金額不足以保釋其孫兒，要求陳到銀行提取更多現金，及後被告帶著2萬元離開住所。

同月8日，84歲王姓女事主亦接獲陌生來電，對方訛稱王的兒子被警方拘留，需10萬元保釋金。被告翌日（9日）上午到王的住所收取10萬元款項後，被告離開住所之際，遭王的親人目睹。王的親人立刻截停被告，質問被告為何在王的住所出現，被告遂取出懷中的10萬元，問對方若歸還款項，是否能離開。王的親人隨即報案求助。

同日被告遭警方拘捕，被告警誡下稱因欠債才犯案。被告其後表示，案發前認識一名陌生人，對方提出可通過協助收款來賺快錢。除了上述兩次已知的收款事件外，被告另在前年12月8日下午，在九龍塘的遊樂場向一名年約75歲的老婦收取了現金10萬港元。被告承認從涉案3次收款中獲得共3700元報酬。

案件編號：DCCC 814/2024

法庭記者：黃巧兒

