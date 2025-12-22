Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

童黨禁錮襲擊少女案 未成年少年及18歲女子被判入更生中心 官指需外間介入重整價值觀

社會
更新時間：17:54 2025-12-22 HKT
發佈時間：17:54 2025-12-22 HKT

19歲少女去年認識未成年前男友後，疑遭該前男友及童黨非法囚禁，並被掌摑、要求口交及勒索，造成少女身體多處瘀傷。涉案4男女被控非法禁錮、襲擊及勒索等罪，其中18歲少女早前承認襲擊及勒索等3罪；同案另一名少年原否認控罪，他在審訊期間改認非禮罪，兩人今於區域法院同被判入更生中心。區域法院暫委法官溫紹明指，兩被告急需強而有力的外間介入，徹底切斷與不良分子的聯繫，重整價值觀及人生觀，否則只會害己害人，浪費寶貴人生。

1男1女被告分別認非禮、禁錮、傷人等罪

本案原有4名被告，分別為兩名姓林的雙胞胎少年、姜姓少年（三名男被告均為15歲），以及18歲女子王瀅睎，他們同被控非法禁錮罪，指他們於2024年1月26日在觀塘裕民中心非法禁錮女子X，王瀅睎承認控罪。

王另承認襲擊致造成身體傷害及勒索罪，指她同日同地襲擊X、勒索X交出4千港元；王餘下的襲擊致造成身體傷害罪及盜竊罪獲存檔法庭。次被告林姓少年另被控一項非禮罪，他於審訊時認罪，非法禁錮罪則獲存檔法庭。

事主遭帶到後樓梯拳打腳踢、禁錮勒索等

溫官總結案情指，2024年1月初，19歲女事主X在Instagram認識一名男子，二人發展為網絡情侶，其後分手。X同月26日應約在觀塘與前男友會面，其後與前男友和林姓少年等人到案發單位，期間被告王瀅睎與同夥帶X到後樓梯，同夥對X拳打腳踢，王在旁。

同夥之後著林姓少年和X入房間，林要求X為他口交，X遂按要求口交5分鐘。之後同夥再次帶X到後樓梯掌摑，王亦有掌摑2次，隨後二人聲稱掌摑X時受傷，向X索4千元費用，更要求X到酒吧打工還款。X翌日向社工傾訴並報警求助，驗傷顯示X的左眼眶有瘀傷、背部觸痛及右臉有紅斑等傷勢。

官引報告指2人事後仍與壞分子為伍

溫官引述報告指，林姓少年雖展示一定悔意，但反省嚴重不足，事後仍與不良分子交往，更有接觸危險藥物，以及牽涉兩宗刑事案件，可見他沒有真正改善生活方式，故不建議社會服務令及感化令，更生中心更為合適。被告王瀅睎亦如是，她事後仍過著不負責任的生活，在未能妥善照顧的情況下誕下女嬰，王需要紀律訓練及重整價值觀以重新出發。

溫官進一步表示，本案案情嚴重，事主不只遭到禁錮失去自由，更被毆打及性侵犯，若兩名被告為成年人將面對以年計的刑罰。縱使二人初犯亦非主謀，他們事後未有積極重建生活，遠離壞分子，林姓被告更是急速向更差的方向前進，溫官形容王在自顧不暇時懷孕是極不負責任，引致女嬰健康出現問題的後果。溫官終接納報告建議，判處兩名被告入更生中心。

求情指男被告被動涉案女被告感焦慮

辯方為林姓被告求情時，呈上林的父親、僱主和社工的求情信，指林在過去的時間裡行為有改善，僱主形容林工作表現良好，見到他的掙扎，亦參與公司安排的義工活動，有所成長。而林撰予父母的信件中表示，從前覺得父母的教誨很煩，如今知道錯誤，今次事件給予他很大教訓，他感到深深後悔，將來會改過自新。辯方力陳林坦白認罪，免卻事主出庭作供及節省法庭時間，而林在案中角色較輕微，沒有向事主施以暴力，是在他人威嚇下而牽涉其中。辯方望法庭念及林對事主沒造成深遠影響，已因本案還押7個多月，而作輕判。

至於被告王瀅睎，辯方指她還押時長期感到焦慮、不斷哭及食不下咽，儘管報告不建議王接受社會服務令及感化令，然而王不想進入更生中心，因擔心無法穩定自己的情緒。辯方續表示，王希望法庭給予一次機會，讓她在親友支持下履行社會服務令。

案件編號：DCCC966/2024
法庭記者：雷璟怡

