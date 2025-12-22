本港11月通脹維持1.2% 交通升幅最高達3.5%
發佈時間：16:57 2025-12-22 HKT
政府統計處公布，2025年11月份整體消費物價指數按年上升1.2%，與10月份升幅相同。剔除政府一次性紓困措施後，基本通脹率亦維持在1.0%。政府發言人預期，由於成本壓力受控，整體通脹短期內將保持輕微。
在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在11月份錄得按年升幅的類別為交通（上升3.5%）、煙酒（上升2.1%）、雜項服務（上升1.9%）、住屋（上升1.6%）、外出用膳及外賣（上升1.3%）、雜項物品（上升1.3%），以及基本食品（上升0.7%）。
基本通脹率維持1.0%
政府發言人表示，11月消費物價通脹仍處於低水平，基本綜合消費物價指數按年上升維持在1.0%。各主要組成項目的價格壓力大致受控。展望將來，由於來自本地及外圍的成本壓力仍大致受控，整體通脹短期內應保持輕微。
