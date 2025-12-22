港深創科園開園  李家超：河套發展目標是成為世界級創新平台

位於河套的港深創新及科技園，第一期首3座大樓落成，今日（22日）舉行開園典禮，行政長官李家超致辭時指，由香港園區和深圳園區組成的河套合作區，是國家「十四五」規劃下粵港澳大灣區的一個重要合作平台，河套的發展目標是要成為世界級創新平台。

餘下5座大樓將於2027年起陸續竣工

李家超指，3座大樓在今年3月平頂，至今兩座濕實驗室大樓已有逾60間來自海外、內地及本地企業或機構陸續進駐，出租率近80%。同時，人才公寓已有首批住客，世界各地創科人員踴躍進駐，以行動投下對香港園區發展信心一票，香港會積極向全球推廣，吸引更多企業一同在這片創科沃土發展；其次，全力實踐科研擴容，加快發展國際創新科技樞紐，香港園區第一批餘下5座大樓亦會在2027年起陸續完工，同時香港園區第二期規劃已完成，會以公私營合作模式發展，香港園區兩期發展，共可提供200萬平方米的總面積，規模較原本的規劃增加7成，將按功能劃分科技區塊，涵蓋生命健康科技、人工智能和數據科學等，推動產業有序發展，促進上中下游、不同階段協同發展，打造完整的創科產業鏈。

西面跨河連接橋項目今日正式啟動

李家超又指，隨着香港園區建成，未來會有更多企業進駐這片創科沃土，園區將提供政策及基礎配套，便利科研人員往返兩地。另外，連接港深兩個園區的西面跨河連接橋項目今日正式啟動，工程將打通河套合作區的交通網絡，有效促進跨境人員流動，發揮深港口岸設施和管理創新政策的優勢。

他表示，將繼續推進河套香港園區的建設和發展，包括優化制度銜接、深化政策支援、積極引入優質企業和世界級科研團隊等，有信心河套合作區將成為香港創科發展的「橋頭堡」和試驗田，更將成為粵港澳大灣區，以至全球創新版圖上的創新政策示範地，是富有強大推動力的發展香港引擎。

典禮有超過250人出席，包括中聯辦主任周霽、財政司司長陳茂波、深圳市人民政府副市長羅晃浩、財政司副司長黃偉綸、創新科技及工業局局長孫東、創新科技及工業局常任秘書長暨港深創新及科技園有限公司董事會主席蔡傑銘等。

記者：林彥汛

攝影：汪旭峰

