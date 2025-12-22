Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

文員認迪士尼樂園內偷拍8條裙底片 官斥帶備小型鏡頭明顯有備而來 判監4星期

社會
更新時間：12:28 2025-12-22 HKT
發佈時間：12:28 2025-12-22 HKT

有偷拍案底男文員今年6月中在香港迪士尼樂園重施故技，以小型鏡頭偷拍女子裙底，遭保安揭發報案，警調查時發現涉案多達8段裙底影片。文員早前承認非法拍攝或觀察私密部位罪，主任裁判官蘇文隆今早在西九龍裁判法院判刑，斥被告的犯案手法是有備而來，考慮被告曾有偷拍定罪紀錄，今次屬重犯，判處他監禁4星期。

求情稱已登記精神科配合治療決不重犯

辯方指感化官報告內容正面，當中提及被告自發覺心智有問題後，積極配合醫生進行治療及跟進情況，亦加入「朗天計劃」及登記西九龍精神科中心與醫生關注情況。被告過去18日在獄中反省，決心不會再犯，父母及哥哥到庭支持被告，望法庭輕判。

蘇官關注心理醫生報告中提及的重犯機會時，辯方質疑醫生沒有考慮被告已接受持續的治療，在報告中建議被告接受心理治療。辯方重申，被告已加入「朗天計劃」及與醫生進行治療等，可減低重犯風險。

被揭發迪士尼內偷拍並多達8條裙底片

36歲被告梁文熙，報稱文員，被控非法拍攝或觀察私密部位罪。控罪指，他於2025年6月14日，在大嶼山東涌幻想道香港迪士尼樂園，拍攝不知名人士的私密部位，而拍攝情況是若非遭拍攝，該部份本來不是可讓人看到的，及為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得該不知名人士同意。

案情指，被告在今年6月14日在香港迪士尼樂園用小型鏡頭連接手機，偷拍女士裙底被保安當場揭發，報警求助揭發本案。經警方調查後，發現被告偷拍了共8段女子裙底的影片，時長數秒至幾十秒。

案件編號：WKCC4108/2025
法庭記者：黃巧兒

